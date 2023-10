Canciller Van Klaveren por chilena secuestrada en Israel: "Lo estamos tratando con la reserva que requiere"

16 oct. 2023 - 10:16 hrs.

¿Qué pasó?

Durante su visita a China, el ministro de Relaciones Exteriores, Alberto van Klaveren, manifestó que Chile está en contacto con la Cruz Roja Internacional en Ginebra y en Israel por el caso de la ciudadana chilena que habría sido secuestrada por Hamás en medio del conflicto entre dicha organización e Israel.

El canciller se encuentra en el país asiático, por motivo de la visita oficial del Presidente Gabriel Boric, instancia en que aprovechó de abordar los esfuerzos que se están realizando para dar con el paradero de Loren Garcovich, quien desapareció junto a su marido de origen español.

¿Qué dijo el canciller sobre la chilena que habría sido secuestrada en Israel?

Van Klaveren afirmó que la búsqueda de desaparecidos "es una situación muy delicada que afecta a distintos países, no sólo a Israel, y todos los países lo estamos tratando con la reserva que requiere".

Sobre Loren Garcovich sostuvo que "me puse en contacto con su padre, apenas supe de la noticia. El padre presume que ella ha sido secuestrada y no tenemos ningún motivo para dudar de su palabra, pero no está confirmado como no lo está en una gran cantidad de casos".

Por otra parte, el ministro calificó de "extraordinaria" la operación humanitaria que realizó Chile para evacuar a los más de 400 ciudadanos que se encontraban en la zona de conflicto.

El caso de la chilena que habría sido secuestrada en Israel

De acuerdo a la Comunidad Judía en Chile, Loren Garcovich, de 47 años, fue secuestrada junto a su marido, Iván Illaramendi, durante un ataque al kibutz Kissufim.

El pasado viernes, la presidenta de la colectividad, Ariela Agosín, detalló que ambos "estaban escondidos, y esa es la última comunicación. Después, la casa en el Kibutz fue encontrada destruida, los cuerpos no han sido hallados y, por lo tanto, esa es la última información que hay sobre ella".

En tanto, el padre de la chilena, Danny Garcovich, sostuvo a Meganoticias Alerta que tiene certezas de que su hija fue secuestrada, ya que "hubo casos de casas de vecinos en donde entraron y todos los habitantes fueron acribillados, niños y personas mayores. En otros lados prendieron fuego a las casas y después del enfrentamiento con los terroristas se pudo limpiar la zona y se pudieron encontrar los cadáveres de las personas que desgraciadamente perecieron. En el caso de mi hija, no hemos encontrado ningún rastro de cadáveres, ningún rastro de violencia".

"Nos es conocida la forma en que ellos trabajan y esperamos que se pueda negociar, que se pueda por intermedio por presión internacional", aseveró.

