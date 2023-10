"Daría mi vida por traerla a casa": Habla madre de Mia Schem, joven con ascendencia chilena secuestrada por Hamás

La madre de Mia Schem, la joven de 21 años que es nieta de un chileno y fue secuestrada por Hamás, el sábado 7 de octubre, entregó un desgarrador relato sobre la búsqueda de su hija, en el marco del conflicto que enfrenta a Israel con el grupo palestino.

Keren Scharf habló de la situación que están atravesando como familia, cuya tragedia inició aquel fin de semana, cuando miembros del grupo islamista irrumpieron en un festival de música electrónica que se realizaba en territorio israelí.

En esa ocasión, los sujetos asesinaron a más de 200 personas y también secuestraron aproximadamente a 199 civiles, entre los que estaría la joven.

En entrevista con la plataforma Bring Them Home Now —cuenta de redes sociales creada a propósito del conflicto en Medio Oriente—, Keren manifestó que "Mia es el centro de nuestra familia. Tiene tres hermanos. Es la luz de nuestro hogar".

"Ella es la persona más creativa en el mundo. Cocina, pinta, está aprendiendo a tatuar. No hay nada que ella no sepa. Todo lo que toca lo convierte en oro", dijo con una voz entristecida.

La progenitora también señaló que su hija "es conocida, tiene muchos amigos. Tiene un corazón enorme y su inteligencia emocional es excepcional y única. Después de todo por lo que ha pasado, tiene un sentido común de una mujer de 60 años, no de una de 20".

Keren expuso que "últimamente, ha adquirido muchos conocimientos sobre la vida y los acontecimientos que ambas hemos experimentado. Tenemos mucho en común".

"Ella es mi mejor amiga y daría mi vida por traer a mi hija de regreso a casa", exclamó entre sollozos.

