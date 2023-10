Orrego entrega detalles sobre fiesta donde mataron a persona cuyo cuerpo fue dejado en el frontis del edificio

16 oct. 2023 - 12:40 hrs.

¿Qué pasó?

El Gobernador de la Región Metropolitana, Claudio Orrego, entregó detalles de la muerte de una persona cuyo cuerpo fue hallado en el frontis de un edificio en el centro de Santiago, en cercanías del palacio de La Moneda y de una comisaría de Carabineros.

¿Qué detalles entregó el Gobernador Orrego?

De acuerdo a la autoridad, la víctima del hecho es una persona de nacionalidad colombiana de 16 años, quien presenta una herida por impacto de bala y no por arma blanca, contrario a lo que había trascendido en un comienzo.

Ir a la siguiente nota

Asimismo, aclaró que su deceso "no ocurrió en la vía pública, sino que en un departamento del quinto piso del edificio, creo que es el departamento 512".

Aton

Al interior de la vivienda se habría llevado a cabo una fiesta de mínimo 10 personas, "de mucho ruido, con alcohol", sostuvo Orrego.

"Si bien hay cámaras, se ve quiénes son las personas que lo bajan, pero no queda tan claro quién es el que dispara", señaló, agregando que en el inmueble se encontró un casquillo de balas de 9 milímetros.

Revisa el video de cómo trasladaron el cuerpo hacia el exterior

"Es un llamado de alerta"

"A mí me llama la atención que cualquier persona muera producto del uso de armas de fuego y lamentablemente en Santiago nos estamos acostumbrando", declaró el Gobernador, aludiendo también al femicidio de una mujer colombiana, quien fue asesinada a tiros en un edificio de Santiago.

Según la autoridad, este hecho "es un llamado de alerta para reforzar el control el mercado ilegal de armas y estas eventuales vinculaciones con el crimen organizado".

"No sé si es (delincuencia) importada. Lamentablemente, en este caso son dos ciudadanos de nacionalidad colombiana. A mí no me gustaría decir que todo esto tenga que ver con los colombianos ni con una nacionalidad en particular", indicó.

Sin embargo, reconoció que "hay delitos nuevos en Santiago, como el secuestro, el sicariato y la extorsión, son delitos que no estábamos tan acostumbrados y han llegado a Chile y se reproducen con demasiada rapidez".