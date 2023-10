Eligen a las machas a la parmesana como el segundo mejor plato de almejas a nivel mundial: ¿Dónde comer las más ricas?

La gastronomía chilena está captando la atención de una prestigiosa guía internacional de comidas típicas: Taste Atlas. Primero, eligió al chancho en piedra como la "salsa mejor evaluada del mundo"; después, el cordero al palo lo ubicó entre los 50 platos de cordero mejor calificados.

Hace pocos días, la plataforma seleccionó al pastel de jaiba entre las diez mejores preparaciones de cangrejo. Y ahora, reconoció a una cuarta comida chilena: las machas a la parmesana, elegido como el segundo mejor plato de almejas a nivel mundial.

Learn all about the best-rated clam dishes: https://t.co/lVvTPeTGt9 pic.twitter.com/ypVCqUKoBV