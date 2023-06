Taste Atlas reconoce al chancho en piedra como "la salsa mejor valorada del mundo": El pebre también está en la lista

La conocida y prestigiosa guía de comida, Taste Atlas, destacó este domingo en su cuenta de Twitter al chancho en piedra como "la salsa mejor valorada del mundo".

El sitio especializado aprovechó la oportunidad para exhibir el estudio realizado en abril pasado, que dejó en el primer puesto al mencionado plato típico chileno.

It is the best-rated salsa in the world! Can you list all the ingredients that go into Chancho en piedra? Test your world food knowledge in our quiz: https://t.co/qjnDqCkRA7



Check the answer: https://t.co/KRX471FYZ8 pic.twitter.com/Mm9hsQFvty