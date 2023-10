"No es oficial": Sernatur responde a críticas por stand de Chile en feria de turismo en París

05 oct. 2023 - 12:57 hrs.

¿Qué pasó?

Un video grabado en la feria del Salón profesional de turismo IFTM TOP RESA en París, Francia, llamó la atención debido a la comparación de los stands de otros países con el que representaba a Chile, que consistía solo en un par de posters y una fotografía.

Por lo mismo, el director nacional de Sernatur, Cristóbal Benítez, se refirió a los motivos por los cuales el stand se encontraba en estas condiciones.

¿Qué dijo Sernatur?

A través de un comunicado, el director nacional señaló que “respecto al video que circula en redes sociales, quisiera informar que no se trata de un stand oficial de Chile, sino un esfuerzo privado de las empresas Crucero Australis y Viva Latina Tours, quienes han estado presentes en el mercado francés durante años”.

“El plan de marketing de Chile se valida mediante un consejo consultivo público-privado que establece los mercados prioritarios para la promoción internacional de nuestro país, tales como Europa, donde está el Reino Unido, Francia, España y Alemania; Norteamérica, donde está Estados Unidos y Canadá; y Latinoamérica, donde se han priorizado los mercados de Argentina, Brasil y Colombia”, agregó.

Además, aclaró que “durante el 2023, Chile está marcando presencia en más de 20 ferias internacionales, como son la Fitur en España, Seatrade en Estados Unidos, ITB en Berlín, WTM en París y Londres, entre otras”.

“Es importante mencionar que la estrategia de promoción define distintas acciones a canal comercial como ferias, ruedas de negocios, campañas, capacitaciones a la fuerza de venta, y representación comercial, además de la acción a público final como son campañas online y offline”, indicó.

Chile y su presencia en la feria de París

Sobre la presencia de Chile en la feria desarrollada en París, aclaró que su última participación oficial fue en el 2019, “oportunidad en que asistimos en un stand conjunto a coexpositores chilenos. Esta es una feria dirigida al canal comercial, por lo tanto, la decisión de participar se revisa anualmente junto al consejo consultivo para promoción turística en función de un calendario global de ferias disponibles en los mercados priorizados”.

El stand de la polémica. Redes sociales

“El que este año no participáramos de esta feria, no quiere decir que el mercado francés no lo estuviéramos abordando, estamos realizando distintas acciones como son acciones de capacitación al 'trade' (comercio), campañas cooperadas con operadoras, entre muchas otras”, agregó Benítez.

Finalmente, aclaró que “en este mismo esfuerzo de cooperación pública-privada es que ya estamos en la planificación 2024 de las acciones que vamos a realizar en cada uno de los mercados prioritarios, por lo tanto, la próxima semana nos juntaremos con todos los gremios que son parte de este comité consultivo para definir las acciones puntuales 2024 para cada uno de los mercados, tanto en Europa, Estados Unidos y Latinoamérica”.