Veto a ley de usurpaciones: Presidente Boric respalda a ministra Tohá y llama a "no hacer caricaturas"

¿Qué pasó?

En su visita a la región de Coquimbo, el Presidente Gabriel Boric se refirió al veto que ingresó el Ejecutivo a la Ley de Usurpaciones, respaldó a ministra del Interior, Carolina Tohá, y llamó a "no hacer caricaturas".

Las declaraciones del mandatario se dan luego de que la secretaria de Estado fuera cuestionada por usar el concepto de "usurpaciones pacíficas".

¿Qué dijo Boric?

Tras reunirse con autoridades regionales, el Presidente declaró que "el tema de las usurpaciones lo ha llevado, me parece bastante bien, la ministra Tohá, ustedes pudieron escuchar sus declaraciones en detalle. Acá lo importante es que no hagamos caricaturas, la calificación de usurpaciones está en la legislación actual".

"Lo que tenemos que hacer es preocuparnos de no criminalizar y de ser cuidadosos de cómo evitamos que hayan usurpaciones, sin criminalizar a la pobreza, y ahí hay equilibrios que son difíciles de encontrar, por eso se producen estos debates tan álgidos en el legislativo", añadió.

"Yo espero que acá todos actuemos poniendo el bien de Chile por delante, y que la calificación de las herramientas constitucionales que nos entrega la ley para poder ser colegisladores se respeten como corresponde en el Congreso y que eso no sea un impedimento para alcanzar acuerdos en otras áreas", concluyó el jefe de Estado.

"Se me salió no más"

Cabe recordar que la ministra ya se había referido a sus dichos en Radio Agricultura, precisando que "esta es una Ley con el veto incluido que va a elevar la posibilidad de sancionar, perseguir, inhibir las usurpaciones de manera sideral (...) una persona, una familia que entra en un sitio, puede ser violenta también y si es violenta va a caer en la categoría de usurpación violenta".

"Si hace esta usurpación sin amenazar a nadie, sin herir a nadie, sin romper nada, sin generar daño en las cosas, pasaría a ser una usurpación no violenta. Ese es el término correcto, no pacífica, y en ese caso, está cometiendo un delito, en ese caso lo pueden detener, lo pueden desalojar del predio en cualquier momento y la pena va a ser cárcel o multa, a juicio del juez", agregó.

Consultada por si piensa que toda usurpación es violenta, la secretaria de Estado sostuvo que usurpar "es violentar el derecho de una persona, por cierto, pero no es lo mismo hacerlo dañando gente o rompiendo cosas, que hacerlo sin generar ningún daño físico o humano".

"El término correcto es no violenta, yo nunca he querido acuñar el término pacífica, si alguna vez se me salió, fue porque se me salió nomás, pero el término es no violenta, y así es en la Ley actual también", reconoció.

