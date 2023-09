"Todavía no están los exámenes toxicológicos": El drama de hija que busca aclarar si a su papá le hicieron una eutanasia

25 sept. 2023 - 12:17 hrs.

¿Qué pasó?

La hija de Julio Lara Arriagada, adulto mayor que murió en cuestionadas circunstancias cuando estaba al cuidado de un hogar administrado por Fundación Las Rosas en la ciudad de Valdivia, dio a conocer los aspectos que le llamaron la atención en el fallecimiento de su padre, el que ocurrió en marzo de 2022.

Cabe recordar que en un reportaje de Mega Investiga se revelaron las contradicciones en torno a la muerte de Julio, respecto a la cual la familia acusa una eutanasia no autorizada, e incluso su hija cree que pudo haber sido sepultado cuando aún estaba vivo.

¿Qué dijo la hija del adulto mayor?

"No he tenido ninguna respuesta, ahora el miércoles 27 pedí una hora con el fiscal para preguntar en qué van los exámenes toxicológicos", señaló en Mucho Gusto María Alejandra, hija del hombre fallecido a los 95 años.

"Voy a enviar un correo al Servicio Médico Legal de Concepción para ver si me pueden responder algo. Porque yo veo que esto ya es hace mucho tiempo. A mi papá le hicieron la autopsia el 13 de febrero y todavía no están los exámenes toxicológicos", sostuvo.

Al respecto, explicó que el objetivo es poder determinar si su padre efectivamente estaba muerto cuando fue sepultado o sólo sedado, a raíz de la administración de morfina y midazolam. Cabe señalar que para esto se exhumó el cuerpo de Julio, pero un año después de su deceso.

"Como pasó tanto tiempo para que lo exhumaran, difícilmente estén los medicamentos todavía en el cuerpo", indicó María Alejandra.

"Me pareció muy extraño"

La mujer también expuso los puntos que le llamaron la atención y que provocaron que notara algo raro en torno al fallecimiento de su padre.

"Primero, me llamó mucho la atención cuando me avisan que mi papá falleció, porque yo todos los días llamaba por teléfono. Yo hice una carta en tiempo de pandemia para solicitar visitas con mi papá y el seremi de Salud me autorizó y yo tenía permiso para entrar al hogar a ver a mi papá, pero a la semana de eso cambia la seremia y la directora me quita la visita, pero así todo yo pedía videollamada con mi papá, todos los días", contó María Alejandra.

"Ese día martes que a mi papá se lo llevaron al hospital, yo llamé a las 10:05 de la mañana al hogar, y el enfermero me dice 'no señora Alejandra, Julito está bien, está igual que ayer, incluso en un ratio más iré a hacerle una curación por una herida que tenía en su pie'", agregó.

En ese sentido, la hija del adulto mayor aseguró que "yo era muy presente, y que me llamen a las seis de la mañana para decirme que había muerto de un infarto, cuando mi papá no tenía problemas al corazón, de hecho llegó bien del corazón al hospital, eso me empezó a llamar la atención. Lo primero que ellos debían haber hecho es haberme llamado".

Además, indicó que otro detalle que la alertó fue que la tens que se comunicó con ella la llamó desde un teléfono particular. "Todo eso me pareció muy extraño, que me digan que era muy tarde, que yo me podía molestar ¿Cómo me iba a molestar si ellas sabían lo presente que yo era?".

¿Qué dijo Fundación las Rosas?

A través de un comunicado, Fundación las Rosas afirmó que reafirman "de forma categórica nuestra oposición en contra de la eutanasia".

"Confiamos en que las interrogantes que se plantean en el citado reportaje, en relación con el fallecimiento a los 95 años de don Julio Lara Arriagada, residente por más de una década en el hogar Padre Pío de Valdivia, sean aclaradas por la Fiscalía a cargo de la investigación, para lo cual hemos puesto a disposición toda la información y antecedentes que nos han sido requeridos", aseveró.

"En este sentido, confirmamos que continuaremos colaborando a fin de que se produzca el pleno y fiel esclarecimiento de los hechos", añadió.

