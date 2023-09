Presidente Boric en Elegidos: "Me costó mucho entender y creer que habían matado a gente por pensar distinto"

10 sept. 2023 - 23:13 hrs.

El Presidente Gabriel Boric cerró el ciclo del programa documental "Elegidos, 50 años en primera persona", en un capítulo emitido este domingo 10 de septiembre, a horas de la conmemoración del Golpe de Estado ocurrido el 11 de septiembre de 1973.

Con 36 años se convirtió en el mandatario más joven de la historia y el único, desde el retorno a la democracia, que no vivió el golpe de Estado, aunque sí creció en dictadura.

El actual Presidente de la República dio a conocer cómo fueron sus primeros acercamientos en la niñez con lo que había ocurrido en esa época y cómo marcó su vida política.

Primeros recuerdos de la dictadura

"Nací el 11 de febrero de 1986 en Punta Arenas y tengo algunos recuerdos difusos de los 80', que los he ido reconstruyendo con la memoria histórica más que con la propia", afirmó el actual jefe de Estado.

"Me acuerdo de que en mi casa había un mueble blanco, en el que había una calcomanía del 'No'. Esto debe haber sido el 88’' yo tenía dos años y me acuerdo de esa calcomanía", contó, aclarando que su "familia recibió con optimismo el triunfo del NO", pese a que "tanto por el lado de mi madre como de mi padre eran demócratas cristianos, por lo tanto, eran opositores a la UP". "Cuando fue el golpe, mi padre siempre me dice que él se opuso desde un principio", aseveró.

En ese sentido, manifestó que "una cosa que siempre me sorprendió mucho en las rememoraciones del golpe que se hacen históricamente, que cuando se plantea desde la televisión, siempre se pone mucho énfasis en Santiago, obviamente por La Moneda, pero el golpe también sucedió en regiones y también se vivieron historias terribles".

Presidente Boric en #ElegidosMega: “El golpe también sucedió en regiones y también se vivieron historias terribles”. Ve el capítulo completo. https://t.co/GDjRdekyQ0 pic.twitter.com/toeIssEEB8 — Meganoticias (@meganoticiascl) September 11, 2023

"El otro recuerdo que tengo es que estábamos en mi casa viendo las noticias y había una sobre familiares de detenidos desaparecidos protestando fuera de La Moneda", contó, agregando que "le pregunté a mi papá por qué no aparecen, por qué están perdidos, y me dijo algo así como que estaban desaparecidos porque los mataron".

"Ahí me di cuenta de que algo había pasado en Chile, que algo había pasado de lo que no se hablaba", sostuvo.

Presidente Boric en #ElegidosMega relata cómo fue su infancia en Punta Arenas durante la dictadura. Ve el capítulo completo. https://t.co/GDjRdek10s pic.twitter.com/b0LlVdtAuy — Meganoticias (@meganoticiascl) September 11, 2023

De todos modos, el Presidente señaló que "quizás a través de la música empecé a cuestionarme más, empecé a escuchar Fiskales, Miserables... Después, mi conocimiento se dio principalmente por la lectura, que además mi padre me incentivó mucho". "Mi papá cuando viajaba siempre me traía un libro y un casete, y ahí empecé a leer, a formarme y a entender lo que había pasado", recordó.

Gabriel Boric en #ElegidosMega cuenta sus acercamientos con la dictadura a través de la música y los libros. Ve el capítulo completo. https://t.co/GDjRdekyQ0 pic.twitter.com/MzXNQ5WrqH — Meganoticias (@meganoticiascl) September 11, 2023

"Me costó mucho creer que habían matado gente por pensar distinto"

Un personaje importante en la formación de la conciencia histórica de Boric fue su tío, Roque Tomás Scarpa.

"Él fue un periodista de oficio, era un hombre de radio, demócrata cristiano, muy activo y fue un fiero opositor a la dictadura, por lo cual recibió muchas amenazas y, según me comentaron después, a principio de los 90', hubo harto miedo porque en Punta Arenas fue la primera protesta pública contra Pinochet", dijo Boric.

Años más tarde, tras el fin de la dictadura, Roque Scarpa se convirtió en el primer intendente de la nueva democracia en Magallanes, y su sobrino comenzó a visitar su hogar de manera frecuente. "Ir a su casa para mí era fascinante, porque era el lugar en el que más libros había, que yo conocía".

"En la medida en la que iba descubriendo lo que había pasado, me daba mucha rabia. Me costó mucho creer y entender que habían matado gente por pensar distinto y más aún que habían hecho desaparecer gente, esa era una cuestión que me violentaba muchísimo", aseguró.

Presidente Boric en #ElegidosMega: “Me costó mucho entender y creer que habían matado a gente por pensar distinto”. Ve el capítulo completo. https://t.co/GDjRdekyQ0 pic.twitter.com/DBUSnfICFL — Meganoticias (@meganoticiascl) September 11, 2023

Acercamiento a la política

Camino a la adolescencia, Gabriel Boric empezó a compartir con estudiantes que compartían sus pensamientos y dio sus primeros pasos en el mundo de la política.

"Me hice de izquierda cuando me di cuenta de que parte de los privilegios que tenía se sustentaban en que otros no los tuvieran y esa injusticia estructural me pareció que tenía que ser cambiada", aseveró.

En el año 2000 participó en la creación de la Federación de Estudiantes Secundarios (FESES) de Punta Arenas. "Me acuerdo de que la primera actividad que tuvimos, redactamos los estatutos de la FESES, nos juntamos y hubo una protesta. Habían despedido a unos trabajadores del Liceo de Hombres, y los que estábamos en esta formación llamamos a una conferencia de prensa, donde por supuesto solo había medios regionales y poquitos, e hicimos el gesto simbólico de sacarnos las corbatas", contó.

"Las corbatas representaban en el fondo de qué colegio era cada uno y dijimos acá habemos personas de colegios particulares, subvencionados y municipales", explicó.

Boric en #ElegidosMega: “Me hice de izquierda cuando me di cuenta que parte de los privilegios que tenía se sustentaban en que otros no los tuvieran”. Capítulo https://t.co/GDjRdek10s pic.twitter.com/0GqM7RZQXb — Meganoticias (@meganoticiascl) September 11, 2023

"El golpe mata a mucha gente, pero también mata a la democracia"

El Presidente Boric afirmó que "me genera mucha violencia el golpe de Estado, me violenta mucho".

"El golpe mata a Allende, a mucha gente, pero también mata a la democracia. Mata a parte de la historia de Chile. El hecho de que se bombardee La Moneda, era muy claro lo que venía", sostuvo.

Asimismo, recalcó que "el hecho de que el 11 de septiembre de 1973 sectores civiles y militares bombardearon La Moneda, asesinaron personas y cancelaron la democracia, es un hecho indiscutible. Se mató, se torturó, se hizo desaparecer y eso no es aceptable".

"La principal importancia de recordar lo ocurrido es que nunca más no vuelva a suceder y nunca más contribuyamos a que suceda, porque no es algo que haya pasado así no más. Hoy día es tremendamente necesario el reivindicar la condena inequívoca al quiebre de la democracia y el que logremos el consenso de que los problemas de la democracia se resuelven con más democracia y no con menos", concluyó.

Presidente Boric en #ElegidosMega: "El golpe mata a Allende, a mucha gente, pero mata a la democracia también". Ve el capítulo completo. https://t.co/GDjRdekyQ0 pic.twitter.com/v2WUIH6UZg — Meganoticias (@meganoticiascl) September 11, 2023

Revisa a continuación el capítulo completo:

Todo sobre Elegidos 50 años del Golpe