Casas de apuestas y el fútbol: Senador Espinoza dice que es "inconstitucional" exigencia de ministerio de Justicia

¿Qué pasó?

El pasado 01 de septiembre el Ministerio de Justicia le dio a la ANFP 30 días de plazo para terminar sus contratos con empresas ligadas a las casas de apuestas, después de que se dieran a conocer las medidas por el procedimiento de fiscalización realizado por el Departamento de Personas Jurídicas.

Fue el subsecretario de Justicia, Jaime Gajardo, quien realizó el anuncio de exigirle al ente rector del balompié nacional y a sus clubes el cese inmediato de la relación con estas casas de apuestas que no están normados ni tampoco tributan en el país.

¿Qué dijo el ministerio?

"Hemos determinado que esta actividad se desarrolla al margen de la ley, no tiene fundamento normativo... Le hemos dado las instrucciones a la ANFP de que tiene un plazo de 30 días para dejar sin efecto los contratos con las casas de apuesta en línea", expresó.

"El plazo que nosotros entregamos es el que generalmente se da, estos contratos que tienen con terceros no están permitidos en la legislación nacional y se deben dejar sin efecto. En caso de que no lo hagan, que no cumplan, se toma como una falta grave para los estatutos y faculta para retirar la personalidad jurídica de la institución", añadió.

Consignar que uno de los principales sponsors de la ANFP es precisamente una casa de apuestas, Betsson. De hecho, el nombre de esa marca lo llevan los torneos de Primera División y Primera B.

Senador Espinoza

El senador del PS, Fidel Espinoza, durante una intervención en el parlamento contó que “las señales que se están dando desde la política al fútbol en particular y al deporte en general, al menos debiera llamarnos la atención”.

Añadió que “es urgente avanzar en una modernización de la ley de sociedades anónimas deportivas. El ministro del deporte y las autoridades del fútbol ya cuentan con un piso común, el que es terminar con la multipropiedad”.

Contra el ministerio y las apuestas

El senador Espinoza, se refirió a las casas de apuestas y explicó que “hay un oficio del ministro Codero que pone fin a los vínculos con casas de apuestas online. Nosotros creemos que esto inconstitucional, porque lo debe determinar la justicia. No defiendo a las casas de apuesta y me gustaría que pagaran más impuestos, para construir más canchas en Chile”.

Lo anterior lo dijo en base a que cualquier intervención de las autoridades que sea considerara arbitraria podría significar que la FIFA decida desafiliar a Chile de esta organización, ya que la entidad lo podría considerar como intervencionismo. Así se perjudicaría a la enorme masa de hinchas y aficionados a este deporte.

En tanto, agregó que “debemos ser conscientes que el deporte en el país es auspiciado y financiado en gran parte por este tipo de organizaciones, y no solo el fútbol, sino que otras disciplinas”.

“Lo responsable es avocarnos a regular esta industria, para generar un mercado transparente, competitivo y que proteja al usuario, al deporte que financia y que genere más ingresos al Estado de Chile”, cerró el parlamentario PS.

