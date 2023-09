Ministerio de Justicia dio 30 días a ANFP para terminar sus contratos con casas de apuestas

01 sept. 2023 - 12:50 hrs.

La ANFP recibió un nuevo duro golpe. Es que el Ministerio de Justicia le dio al organismo de Quilín 30 días de plazo para terminar sus contratos con empresas ligadas a las casas de apuestas, después de que este viernes se dieran a conocer las medidas por el procedimiento de fiscalización realizado por el Departamento de Personas Jurídicas.

Fue el subsecretario de Justicia, Jaime Gajardo, quien realizó el anuncio durante esta jornada de exigirle al ente rector del balompié nacional y a sus clubes el cese inmediato de la relación con estas casas de apuestas que no están normados ni tampoco tributan en el país.

"Hemos determinado que esta actividad se desarrolla al margen de la ley, no tiene fundamento normativo... Le hemos dado las instrucciones a la ANFP de que tiene un plazo de 30 días para dejar sin efecto los contratos con las casas de apuesta en línea", expresó.

"El plazo que nosotros entregamos es el que generalmente se da, estos contratos que tienen con terceros no están permitidos en la legislación nacional y se deben dejar sin efecto. En caso que no lo hagan, que no cumplan, se toma como una falta grave para los estatutos y faculta para retirar la personalidad jurídica de la institución", añadió.

Consignar que uno de los principales sponsors de la ANFP es precisamente una casa de apuestas, Betsson. De hecho el nombre de esa marca lo llevan los torneos de Primera División y Primera B.