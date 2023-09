Fraude en el Ejército: PDI alerta irregularidades en pago de viáticos asociados al general (r) Ricardo Martínez

07 sept. 2023 - 17:05 hrs.

En poder de la Fiscalía Centro Norte está un informe de la Brigada Anticorrupción de la PDI respecto a los viajes al extranjero que realizó el ex comandante en jefe del Ejército, Ricardo Martínez, cuando estuvo agregado en el Estado Mayor Conjunto, entre 2014 y 2015.

Esto, luego de que la jueza Romy Rutherford, previo a dejar la dedicación exclusiva del caso, se declarara incompetente para investigar eventuales delitos en los que habría participado el general en retiro con fondos presuntamente defraudados del Ministerio de Defensa y el EMCO. De acuerdo al expediente, al que tuvo acceso Mega Investiga, la magistrado envió estos antecedentes el pasado 30 de agosto.

En el documento policial se detectaron irregularidades en 14 comisiones de servicio fuera de Chile, en algunas de las cuales lo acompañó su señora María Cecilia Militzer. En total, los detectives de la Brigada Anticorrupción identificaron $40.938.677 en perjuicios, cuyos destinos cuestionados fueron Alemania, Francia, Grecia, Gran Bretaña y Japón, además de seis a Estados Unidos, entre otros países.

Viáticos pagados por agencias de viajes

Toma de declaraciones, análisis de correos electrónicos y facturas de viajes son parte de las diligencias que realizó la PDI.

En preciso, llamó la atención que junto con la adquisición de pasajes a empresas de turismo se generara un pago de viáticos como cargo, lo que era entregado por ejecutivo de ventas en las dependencias del Ministerio de Defensa, según estableció el informe policial.

En el caso de COCHA, la vendedora Paola Ramirez era la encargada de estos retiros en efectivo. Así, reconoce que el 29 de septiembre de 2014, retiró 1.500 dólares por caja y “fue entregado en un sobre cerrado junto a los tickets emitidos en el departamento de adquisiciones del Estado Mayor, previa instrucción de la agencia”.

Sobre esto, el gerente general de COCHA, Sergio Purcell, declaró que “probablemente puede corresponder a una solicitud de los propios pasajeros”. El alto ejecutivo detalló además que de acuerdo a su conocimiento “el Estado Mayor Conjunto tenía establecida esta modalidad de entrega de viáticos” y que se enteró de estas operaciones recién el 2018.

También declaró el gerente de finanzas de la empresa, Enrique Rodriguez, quien entregó más antecedentes de este mecanismo ante la PDI. “Hay casos donde se le entrega dinero en efectivo a la persona que viaja, pues ésta solicita que se le de un viático. En esos casos estaría cargado al negocio”, reveló a los detectives.

Mega Investiga consultó a la empresa de viajes sobre lo declarado por sus funcionarios a la PDI, pero al cierre de este artículo no hubo respuesta.

Ex subsecretarios cuestionan viáticos

Sobre este mecanismo, relacionado con que personal civil externo gestionara viáticos para los funcionarios en comisión al extranjero, la PDI tomó declaración al ex subsecretario de Defensa, Oscar Izurieta, quien ejerció el cargo entre 2010 y 2014 y que también fue procesado por la ministra Rutherford en la arista de Gastos Reservados en su calidad de comandante en jefe del Ejército entre 2006 y 2010. El general en retiro indicó a los detectives que “no hubo ninguna orden de mi parte (como subsecretario) para que se cargaran a las operaciones de viajes viáticos a los funcionarios en comisión” y dijo desconocer si la agencia de viaje egresaba dineros a costa de las adquisiciones para pasajes.

Mientras que Marcos Robledo, ex subsecretario entre 2014 y 2018, aseguró a la policía que ese sistema no era viable en el Ministerio de Defensa. “Por ningún motivo se puede considerar una cotización que incluyera algún tipo de viático para los funcionarios de la Subsecretaría o cualquier organismo público, pues no corresponde que se pague a través de una orden de compra”, agregó.

Martinez: “Son acusaciones falsas”

Mega Investiga consultó al general (r) Ricardo Martínez sobre estas nuevas imputaciones y señaló que se tratan de “acusaciones falsas” asociados a “esfuerzos” denodados para involucrarlo en estas investigaciones que llevó la ministra Rutherford por siete años.

El excomandante en jefe del Ejército aseguró que estas pesquisas aparecen en momentos que él preparaba sus reflexiones sobre los 50 años del golpe de Estado.

“Con documentos demostramos que no había cometido ninguna irregularidad con fallos de la Corte Marcial y Suprema. Ahora se envían antecedentes del EMCO (Comando Mayor Conjunto), en momentos que lanzo mi libro, donde la ministra no tenía jurisdicción para investigar por no ser del Ejército”, detalló.

Respecto a la entrega de dinero en efectivo por parte de una agencia de turismo, Martínez señaló que son “suposiciones”, cuya sospecha principal se basa en informes “sin prueba documental o testimonial alguna”.

Mientras que sobre las eventuales irregularidades por viajar con su señora al extranjero en el marco de sus comisiones de servicio, el exjefe castrense informó que todos esos antecedentes siempre los comunicó a su superior jerárquico con un programa específico para ambos en los que existen documentos oficiales.

