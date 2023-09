Boric valora gesto de expresidentes por firma de carta a 50 años del Golpe de Estado y cuestiona accionar de Chile Vamos

07 sept. 2023 - 14:35 hrs.

¿Qué pasó?

La tarde de este jueves, el Presidente Gabriel Boric valoró la disposición de los exmandatarios a firmar la carta de compromiso por la democracia, en el marco de los 50 años del Golpe de Estado, y además se refirió a la decisión de Chile Vamos de no asistir al acto de conmemoración el próximo 11 de septiembre en el palacio de La Moneda.

"Destaco la transversalidad de los cuatro expresidentes vivos"

"Hemos puesto a disposición de toda la ciudadanía un compromiso por la democracia que, después de muchas conversaciones, hemos logrado", comenzó señalando el jefe de Estado en un punto de prensa en La Moneda.

"Yo destaco la transversalidad de los cuatro expresidentes vivos, más yo como presidente en ejercicio, en que a 50 años del quiebre violento de la democracia en Chile mediante un Golpe de Estado, nos comprometemos a cuidar la democracia de las amenazas que este tiene", agregó.

De acuerdo a Boric, se trata de un texto "que condena la violencia en la vida democrática, que se compromete al respeto irrestricto de los derechos humanos en cualquier circunstancia y que pone en el centro, más allá de las diferencias que podamos tener respecto al pasado, el Chile que queremos construir".

"Acá se ha dicho muchas veces que no hay intento de imposición de una historia oficial. Hay hechos que han sido conocidos por todos, que se escriben en la historia de nuestro país y que han sido ratificados, como en el informe Rettig y el informe Valech, aprobados por el Congreso Nacional, que son indiscutibles", expuso.

"Lo que yo valoro es que los expresidentes hayan estado disponibles para, pensando en el futuro, tener un compromiso por la democracia siempre y el respeto, siempre, a los derechos humanos", reiteró.

"Uno no puede estar rogando permanentemente"

En la instancia, fue consultado sobre el acto que se realizará el próximo lunes 11 de septiembre, en el que descartaron su asistencia el exmandatario Sebastián Piñera y los partidos de oposición.

"Uno no puede estar rogando permanentemente a partidos políticos democráticos que adhieran a un compromiso tan simple que fue redactado con la disposición y voluntad que firmaran todos", contestó el Presidente Boric.

Y agregó que "acá no se trata de una declaración más o menos, se trata de un compromiso hacia el futuro. Estos dimes y diretes al final terminan alejando a la ciudadanía de lo relevante, que es la valoración de la democracia".

La postura de Chile Vamos

Sobre la decisión tomada por Chile Vamos de no asistir al acto conmemorativo, señaló que "ellos no vinieron ni a la conmemoración de los 30 años, ni a la de los 40 años, ahora han decidido no venir a los 50 años".

"Nosotros les manifestamos que estaban todas las garantías de seguridad, porque creemos que estos actos son importantes y, de hecho, hubiese sido deseable que haya sido ese encuentro, más allá de las diferencias legítimas que tenemos", añadió.

En esa línea, indicó que "no se puede pretender que esas diferencias se escondan, sino que se traten con respeto. Por eso, les planteé la posibilidad de suscribir esto en otro lugar, en otro momento".

Al respecto, Boric les manifestó la idea de "un acto institucional el día anterior (10 de septiembre) en el ex Congreso Nacional, solamente con las autoridades"; sin embargo, "eso también lo descartaron".

"Hay muchos personeros de Chile Vamos que dicen que sin Allende no hubiese habido Pinochet. Yo me pregunto honestamente, ¿qué significa eso? ¿Que si tuviéramos un gobierno constitucional que no les gusta, podría haber otro Pinochet? Yo espero que no y creo que en eso todos debemos ser claros", sostuvo.

