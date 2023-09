Presidente Boric ofrece disculpas por sus dichos sobre suicidio de condenado por el asesinato de Víctor Jara

03 sept. 2023 - 17:06 hrs.

¿Qué pasó?

El Presidente de la República, Gabriel Boric, se disculpó este domingo por sus dichos tras el suicidio del brigadier en retiro, Hernán Chacón, condenado por la Corte Suprema por el asesinato de Víctor Jara.

Cabe recordar que hace algunos días, en el velorio de Guillermo Teillier, el Mandatario señaló que el fallecido timonel del PC, "murió como un hombre digno, orgulloso de la vida que había vivido (...) hay otros que mueren de manera cobarde para no enfrentar a la justicia", frase con la que distintos personajes de la esfera política asumieron que hacía alusión al suicidio de Chacón.

Ir a la siguiente nota

¿Qué dijo el Presidente?

En el programa Mesa Central de Canal 13, el Presidente expresó que "no era mi intención referir a su suicidio, el error es mío. Mi referencia a la cobardía era a la trayectoria. Lo lamento y no contribuye al debate que necesitamos".

“Yo no soy quién para juzgar la decisión o el momento de un suicida, en ese sentido respeto a quien toma esa decisión por los motivos que sea, de hecho, en la declaración yo no digo la palabra suicidio, pero entiendo que dado el contexto se presta para esa interpretación”, añadió el Mandatario.

En este sentido, puntualizó que “lo que quería decir y reitero es que hubo quienes cometieron crímenes atroces, durante mucho tiempo se ufanaron de ellos, después los escondieron, mintieron, entorpecieron todo lo posible para evitar la justicia, y al momento de enfrentar las consecuencias de sus propios actos, a través de diferentes formas, se evade la responsabilidad”.

Agregó que “50 años escondiéndose, esa trayectoria que no me refiero solo al caso del coronel Chacón, sino partiendo por el mismo Pinochet, eso me parece que es de una cobardía profunda”.

Además, el Presidente Boric reiteró que quiere "ser cuidadoso en eso, no soy quién para juzgar el acto íntimo y desgarrador del suicidio, pero sí creo que tenemos todo el derecho a ser muy críticos en esa trayectoria de cobardía de evadir la justicia burlándose de las víctimas todavía a 50 años".

"El Golpe no era inevitable"

Además, en la instancia el Mandatario afirmó que “la UP (Unidad Popular) no es la responsable de que bombardeen La Moneda, ni del Golpe de Estado, ni de todo lo que vino después. Esta idea que han tratado de instalar personeros de derecha que no hay Pinochet sin Allende me parece francamente peligrosa”.

“Me parece un error, un relativismo histórico de las brutalidades que significó la dictadura y en política siempre hay alternativas, el Golpe no era inevitable, independientemente del estado de las cosas. El Golpe de Estado es absolutamente indivisible de todo lo que pasa después”, concluyó.

Todo sobre Gabriel Boric