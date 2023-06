Región de Los Lagos: Captan video de tromba marina en el lago Todos Los Santos

25 jun. 2023 - 16:10 hrs.

¿Qué pasó?

La tarde de este domingo fue registrado el video de una tromba marina que se desarrolló en el lago Todos Los Santos, ubicado en la región de Los Lagos.

Dicho registro fue captado por Manuel Báez, quien aseguró que "no fue una sola, fueron varias trombas".

"Fueron varias trombas"

El hombre que captó la tromba marina relató en Meganoticias que se "estaba preparando para salir cuando justamente aparece, no fue una sola, fueron varias trombas que se vieron en el lago, y alcancé a grabar una sola, la principal".

"Lo importante es que no pasó nada, no pasó a mayores, gracias a Dios no hubo nada grave, y al aparecer ya ha habido algunas durante el transcurso del día, creo", agregó.

En cuanto a las otras trombas marinas que Manuel declaró haber observado, puntualizó que "casi todas fueron de la misma intensidad".

Por último, Manuel aclaró que esta tromba marina "no avanzó hacia la costa".

