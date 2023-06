"No importaba lo material, sí mis animales": Vecina relata anegamiento de su casa tras desborde del río Biobío

25 jun. 2023 - 13:12 hrs.

¿Qué pasó?

El desborde del río Biobío dejó a tres poblaciones afectadas en la comuna de Hualqui, con una vecina señalando que tuvo que evacuar a sus animales luego que el agua entrara a su vivienda.

Por su parte, el alcalde de la comuna entregó un balance de al menos 20 casas anegadas en la zona.

“No me importaba lo material, pero sí mis animales”

Flor, microempresaria del sector, relató que “fue una pesadilla, nunca pensamos que el río iba a llegar acá. Nos daba miedo dejar todo tirado y no queríamos salir de la casa, pero cuando salimos al patio y miramos, el agua había entrado 10 metros, y no tuvimos opción”.

“Tuvimos que rescatar mis perros, mis pavos, mis pollos, no me importaban las cosas materiales, pero sí mis animales”, agregó.

"Todo dentro de mi casa lo perdimos"

Además, contó que el agua le llegaba hasta las rodillas y que “todo dentro de mi casa lo perdimos, logré sacar mis máquinas, mi mojadora de masa, pero mis electrodomésticos no pudimos”.

Igualmente, complementó que ha tenido una semana complicada, ya que “falleció mi hijo, me chocaron mi auto y anoche el agua me echó para afuera y no tuve opciones”.

“Tengo que agradecer a mis vecinos que nunca me dejaron sola, y al alcalde que llegó a las 5 de la mañana a acompañarnos”, señaló.

¿Qué dijo el alcalde?

Jorge Constanzo, alcalde de Hualqui, declaró que “tenemos un balance sobre 20 casas anegadas en las tres poblaciones del sector”.

“La crecida del río fue muy rápida. A las 3:30 am empezamos a dar la alerta y el operativo de evacuación. Tenemos un catastro de 50 familias que logramos evacuar, algunas en forma disciplinada que optaron por salir. Algunos no quisieron evacuar, pero subieron sus bienes al segundo piso para evitar grandes daños”, agregó.

Finalmente, confirmó que se sigue monitoreando el sector por posibles inconvenientes por la crecida del río Biobío.

