"¿Están esperando que haya una muerte?": Mujer de 36 semanas de embarazo pide ayuda al quedar atrapada en Linares

24 jun. 2023 - 11:10 hrs.

¿Qué pasó?

Valeria Rivera se contactó durante la mañana de este sábado con Meganoticias Alerta para pedir ayuda, luego de quedar atrapada por los desbordes que se han producido en la región del Maule, a raíz del sistema frontal en la zona centro sur de Chile.

El relato de la mujer

La afectada reveló tener 36 semanas de embarazo e indicó que se encuentra actualmente en el kilómetro 6.7 camino a Ancoa, en Linares.

"El agua está entrando a las casas. A nosotros ya nos entró a la casa, pero tuvimos que movernos donde unos vecinos a 500 metros, porque a ellos anoche todavía no les entraba".

Valeria aclaró que "estamos esperando el helicóptero porque es la única forma de que nos rescaten. Desde ayer, de las 10 de la mañana, nos dicen que viene el helicóptero".

En esta línea, detalló que "hoy en la mañana nos comunicamos con la municipalidad de Linares y nos dijeron que no iba a venir un helicóptero. Otras personas nos dicen que sí iba a venir un helicóptero. Estamos totalmente devastados, por favor necesitamos ayuda".

"¿Están esperando que tengamos una muerte acá y que mi guagua nazca acá? De verdad es desesperante", expresó.

"Es mi primer embarazo"

Valeria indicó que el día de ayer en la noche comenzó a sentirse mal de salud, lo que generó preocupación en ella y su entorno: "Es mi primer embarazo y no sé si son contracciones... no tengo idea. Es mi primer embarazo y yo estoy mal. Me vienen dolores de repente".

"Mi bebé necesita nacer en un lugar... no puede nacer aquí, de verdad. Necesitamos ayuda. De ayer en la mañana que estamos comunicándonos", sostuvo.

La afectada, por último, reveló que "tenemos vecinos que están arriba de los techos y nosotros ya estamos casi en las mismas. Por poco nos vamos a tener que subir al techo y yo no puedo en esta condición".

