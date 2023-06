"El Gobierno no ha aparecido": Rodrigo Sepúlveda critica poca presencia del Ejecutivo en emergencias de este sábado

24 jun. 2023 - 10:47 hrs.

¿Qué pasó?

El periodista Rodrigo Sepúlveda, en una nueva edición de Meganoticias Alerta, se mostró crítico en contra del Gobierno, debido la falta de declaraciones durante las emergencias que ocurren en distintas zonas del país este sábado, producto del sistema frontal.

¿Qué dijo Sepúlveda?

El conductor del espacio periodístico comenzó señalando que "son las diez de la mañana y hasta el momento nosotros no hemos puesto al aire nada del Gobierno, o sea, acá el Gobierno no ha aparecido, no ha hablado, y a mí me parece que es absolutamente necesaria la palabra del Gobierno ahora por lo que está pasando".

En la misma línea, se refirió a las personas atrapadas por un desborde de río en Coltauco, argumentando que "no puede ser que acá haya solo pobladores de la zona, solo gente, vecinos de la zona que se estén tratando de salvar, porque acá están jugándose la vida".

"No es posible que nadie del Gobierno salga a hablar, no es posible este silencio", subrayó Sepúlveda.

Además, recalcó que "acá se puede morir gente", y que sabe que "el GOPE, Bomberos, Carabineros, están desperdigados en distintas zonas del país sacándose la mugre..."

"El Gobierno tiene que salir a hablar y a explicar lo que estamos viviendo. Santiago no es Chile. El Gobierno tiene que salir a explicar esto, de qué manera vamos a ir a ayudar a estas personas que están desesperadas por necesidad de ayuda", sentenció.

