Dramático relato de mujer atrapada tras crecida de río en Linares: "La casa está que se va... que nos vengan a sacar"

24 jun. 2023 - 08:49 hrs.

¿Qué pasó?

Tiara Jorquera se comunicó la mañana de este sábado con Meganoticias Alerta para pedir ayuda tras quedar atrapada en su casa, luego de la crecida del cauce del río Achibueno, ubicado en la comuna de Linares, región del Maule.

La mujer indicó que en la vivienda se encuentran un total de cuatro adultos atrapados, y solicitó la asistencia de Carabineros para ser rescatados vía "helicóptero".

Además, con angustia aseguró que debido a la crecida, en cualquier momento "el río se llevará la casa".

El dramático testimonio

La mujer comenzó explicando que se encuentra atrapada "en El Peñasco, en el río Achibueno, kilómetro 18, al lado del camping Aguas Cálidas en Linares. (...) No podemos hacer nada, solamente helicóptero nos puede sacar, por favor".

"Por favor, somos cuatro personas, cuatro adultos. Mis papás viven acá, yo estaba de vacaciones (en el lugar)", agregó.

Posteriormente, y con una comunicación bastante difícil, subrayó que "el río ya se salió por completo. Necesitamos que nos venga a buscar un helicóptero, no tenemos nada, la casa está que se va, (el río) ya se salió por completo".

"De ayer que estamos pidiendo ayuda y no nos vienen a sacar de acá. Vinieron rescatistas, pero no pudieron sacarnos porque la corriente está muy fuerte. (...) Hemos llamado y nos dijeron que a las 6 de la mañana llegaba el helicóptero y no ha pasado nada", sostuvo.

"Por favor que nos vengan a sacar, sigue lloviendo y la casa en cualquier momento se nos va a ir. Estamos totalmente aislados", cerró.

