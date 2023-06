"Vergonzosa imagen": Esta es la foto del río Mapocho que causa impacto durante el sistema frontal

23 jun. 2023 - 11:26 hrs.

Un aumento en el caudal del río Mapocho se ha registrado desde la madrugada de este viernes, lo que sorprendió a los santiaguinos, pues hace años no veían un fenómeno de esta magnitud.

Al mismo tiempo, hay personas que han estado en constante alerta, debido al riesgo que existe de que el río pudiese desbordarse y que esto afecte a quienes viven en las cercanías.

En imágenes reveladas en el matinal "Mucho Gusto", se puede apreciar la fuerte corriente del agua del río, que cubre prácticamente todo el ancho del espacio, algo poco habitual en el último tiempo.

Aumento en caudal del río Mapocho / Aton

La foto del río Mapocho que causó impacto

En medio de este episodio, el gobernador de la Región Metropolitana, Claudio Orrego, compartió una foto del Mapocho, pero no precisamente del caudal, sino que del basural que había en el propio río.

En el registro compartido por la autoridad, se puede ver un montón de escombros a un costado del agua, lo que generó críticas en redes sociales.

"Vergonzosa imagen del Mapocho. No hay mantención suficiente si la gente no toma conciencia que los canales y ríos no son lugares para botar basura o electrodomésticos", señaló el gobernador.

Por último, remarcó que "protegernos y cuidarnos entre todos es una tarea colectiva".

Vergonzosa imagen del #Mapocho. No hay mantención suficiente si la gente no toma conciencia que los canales y ríos no son lugares para botar basura o electrodomésticos. Protegernos y cuidarnos entre tod@s es una tarea colectiva. pic.twitter.com/DNW2FYtKon — Claudio Orrego L. (@Orrego) June 23, 2023

