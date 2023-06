Cortan la Ruta 68 hacia la costa debido a riesgo de desborde del río Mapocho

23 jun. 2023 - 11:00 hrs.

¿Qué pasó?

Se mantiene suspendido el tránsito a la altura del kilómetro 6,7 de la Ruta 68 debido al posible riesgo de desborde del Río Mapocho en la comuna de Pudahuel, en medio del sistema frontal que afecta a la zona centro sur del país.

"Se mantienen los desvíos de Ruta 68 en el km 6,7 en dirección a Valparaíso. Se mantiene retorno por Nuevo Atravieso Petrobras hacia Santiago. Considere tiempo extra en sus desplazamiento", informó Transporte Informa en Twitter.

Monitoreo constante y alternativas de viaje

Distinta maquinaria al sector para remover los escombros que complican el curso del agua. También llegaron autoridades para monitorear las labores y hacer una serie de recomendaciones a la comunidad.

Andrés Barberi, de la concesionaria Vías Chile, anunció como alternativas la Ruta 5, la Ruta 60 y la Ruta 78 por cuesta La Dormida. También remarcó que el tránsito en dirección a Santiago se mantiene, porque el riesgo está en el sector norte de la ruta. "Desde el 2016 que no veíamos una emergencia de esta naturaleza", advirtió.

Suspenden servicios

Vía Twitter, la Red Metropolitana de Movilidad (RED) informó que se suspendió momentáneamente la operación de los servicios de buses J11 y J12, mientras que los Recorridos J07 y J07e realizarán desvíos y llegarán al sector de Noviciado solo por el norte.

El director general de Concesiones, Juan Manuel Sánchez, aseguró que si bien se hace limpieza del cauce todos los años, ahora hay "una cantidad importante de escombros", acusando que incluso se han hallado refrigeradores. "Este es un espacio que tiene que estar liberado cuando se produzcan estas lluvias", criticó.

Sin embargo, remarcó que "lo que ahora importa es atender la emergencia. Eso es lo que estamos haciendo en este minuto, y monitoreando que eso ocurra en el más breve plazo posible para evitar problemas".

¿Cuánto se mantendrá cortada la Ruta 68?

Sobre cuanto tiempo estaría cortada la ruta, Sánchez explicó que "eso se monitorea de acuerdo a la altura que tenga el cauce. Si esto sobrepasa las vigas, nos vemos obligados a que Carabineros no permita el tránsito liberado".

A ello sumó que "si vuelve a llover en la intensidad que hemos tenido estos días, sobre todo en la noche, es probable que volvamos a tener problemas".

Mientras que el alcalde de Pudahuel, Ítalo Bravo, informó que hay cerca de 150 vecinos afectados en el sector Villa Couso, a los que se suman diez familias del Cerro Amapola.

El jefe comunal subrayó que las clases en escuelas públicas fueron suspendidas y que los centros de salud se mantienen operativos. Llamó a la comunidad que "no salgan, no se trasladen, de no ser de vital importancia".

