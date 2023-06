Ministro de Educación y posible Acusación Constitucional: "No conozco el texto"

19 jun. 2023 - 12:11 hrs.

¿Qué pasó?

Este lunes, el ministro de Educación, Marco Antonio Ávila, se refirió a la posible acusación constitucional en su contra que la oposición presentaría durante esta jornada.

Sobre el texto, refirió omitir opiniones al respecto y dijo que apenas lo tenga comenzará a trabajar sobre alguna respuesta a las denuncias que se redactaron en él, que incluye supuestas irregularidades en pagos de la Junaeb.

¿Qué dijo el ministro de Educación?

Al ser consultado por la posible acusación constitucional en su contra, afirmó que “no me puedo referir a un texto que no conozco, una vez que lo tengamos trabajaremos con el equipo correspondiente para tener una respuesta. En la Junaeb también se están analizando”.

“Todos quienes estamos en política debemos ser responsable de nuestro trabajo, lo que decimos y firmamos”, añadió.

Finalmente, aseguró que “todos los días elijo no temer que hay motivaciones distintas a las que sean exclusivamente asociadas al desarrollo de las tareas de la cartera”.

Vacaciones de invierno

"Las decisiones en educación están basadas en una evidencia que el mundo epidemiológico, la misma ministra (de Salud) es una experta, las sociedades médicas, y el contacto con la ministra de Salud (Ximena Aguilera) es diario; la recomendación sigue siendo la misma, no va a impactar la suspensión de clases", dijo el secretario de Estado a Chilevisión, apuntando a que, de momento, no habrá modificaciones en el calendario escolar, aunque indicó que la comunicación con la cartera de Salud es constante.

En la misma línea, subrayó que confía que el uso de mascarillas en espacios cerrados en establecimientos educacionales no se extienda por demasiados días.

"No es una medida que vaya a mantenerse durante mucho tiempo, si bien tenemos claros los antecedentes médicos sobre cuáles son los resfríos fuertes, las influenzas tienen un impacto importante en la asistencia a clases. Hemos querido buscar todas las fórmulas para que los niños no falten a clases, nos parecía totalmente prudente que los niños usen mascarillas, nuestra gran preocupación hoy día es la asistencia", aseguró.

