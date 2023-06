"Muy grave", "irresponsable" y "deleznable": Boric condena actuar de diputado Mellado por filtración de audio

16 jun. 2023 - 14:04 hrs.

¿Qué pasó?

La tarde de este viernes, el Presidente Gabriel Boric se refirió a la confesión del diputado Miguel Mellado, quien reconoció haber grabado y filtrado la reunión que sostuvo el Mandatario en el Palacio Presidencial del Cerro Castillo, en Viña del Mar, con 18 parlamentarios de la Macrozona Sur.

¿Qué dijo Boric?

En una conferencia de prensa realizada en Temuco, región de La Araucanía, el jefe de Estado fue consultado por el actuar del legislador y por sus últimas declaraciones, en las que aseguró no sentir vergüenza y que "el repudio que ha generado es de un 38%".

Al respecto, Boric afirmó que "no había escuchado las últimas declaraciones del diputado. Creo que lamentablemente se contradice cuando dice que era lamentable que alguien filtrara, después cuando dice que él fue el que filtró, y ahora cuando dice que, básicamente, no se arrepiente de haber filtrado".

"Hay claramente una contradicción que la gente tendrá que evaluar en su mérito, pero más allá de eso, a mí me parece muy grave", indicó.

La máxima autoridad del país señaló que "las características de delito o no, le corresponderá atribuirlas a la justicia", y agregó que el Gobierno se sintió en la obligación de presentar una denuncia "ante un hecho que creíamos que reviste caracteres de delito".

"Yo no me voy a querellar personalmente con el diputado Mellado, no vamos a empezar una persecución personal en esto. Será la justicia la que determine cuáles son los pasos a seguir", insistió el Presidente.

"En esa reunión había 17 otros parlamentarios (...) para enfrentar el tema de fondo, que es detener la violencia, alcanzar entendimiento, mejorar la calidad de vida en La Araucanía. Y actitudes tremendamente irresponsables no van a minar mi convicción de seguir adelante, trabajando con el resto de los parlamentarios y autoridades y la gran mayoría de la gente que, no me cabe ninguna duda, quiere que esto lo saquemos adelante, independiente de las diferencias políticas", expuso.

Boric asegura que evaluará medidas

Al ser consultado sobre la posibilidad de requisar celulares o adoptar alguna otra medida para evitar que se repitan este tipo de hechos, señaló que "lo vamos a evaluar".

En la instancia, recordó cuando visitó al primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, en donde "había un sistema en donde todos, independiente quién fuera, tenían que dejar sus celulares afuera de una reunión, había detector de metales".

Sobre lo anterior, manifestó que "no me gustaría llegar a eso, yo en la misma reunión había dicho que espero que nadie esté grabando. Desgraciadamente, estas cuestiones dinamitan las confianzas, habrá que tomar medidas".

"Pero acá lo importante, más allá de este acto, que a mí me parece muy deleznable, lo de fondo, es que vamos a seguir trabajando juntos", finalizó.

