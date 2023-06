Diputado Miguel Mellado reconoce ser quien filtró conversación de Gabriel Boric

15 jun. 2023 - 22:38 hrs.

¿Qué pasó?

El diputado Miguel Mellado (RN) reconoció a través de sus redes sociales que fue él quien grabó la conversación del Presidente Gabriel Boric y difundió sus dichos en Cerro Castillo.

Además, se excusó en que no sabía que la reunión no podía grabarse ya que no estuvo en el momento en que el mandatario le pidió eso a los demás presentes.

¿Qué dijo el diputado Mellado?

El diputado Miguel Mellado publicó un comunicado en su cuenta de Twitter, indicando que “como ya es de conocimiento público, se ha revelado la existencia de un audio de diez minutos aproximados de la reunión convocada el día martes en Cerro Castillo”.

Además, se excusó que “no estuve presente en la primera parte en donde se comentó la prohibición de grabar”.

“Desconociendo lo anterior, es que grabé los diez minutos de la última parte de la reunión en donde se presentaron conclusiones y compromisos importantes en la Macrozona Sur que me parecieron relevantes guardar para recordar”, agregó.

El diputado de Renovación Nacional reconoció que “frente a la petición de diversos medios, me di cuenta de lo importante que era dar conocimiento de estos puntos a mi región y que no quedaran en el olvido estos compromisos, por lo que lo compartí de buena fe”.

Agregó también que “en ese momento se me solicitó el audio y consideré que no contenía información distinta a las declaraciones públicas de sus asistentes”.

“Asumo la responsabilidad y estoy disponible a conversar con el presidente si así lo estima conveniente”, cerró en su comunicado, indicando que espera que esta no sea una excusa para dejar de trabajar por la región de la Araucanía.