Diputado republicano presenta denuncia por filtración de audio de Gabriel Boric en reunión con parlamentarios

15 jun. 2023 - 15:47 hrs.

¿Qué pasó?

El diputado republicano, Mauricio Ojeda, presentó una denuncia ante Fiscalía por la filtración de los audios del Presidente Gabriel Boric en una reunión de caracter privado con parlamentarios de La Araucanía y el Biobío, y el responsable de ésta podría arriesgar hasta 5 años de cárcel.

Cabe recordar que en la instancia, llevada a cabo en Cerro Castillo, se discutieron temas de seguridad pública en la Macrozona Sur y la Ley Antiterrorista, siendo filtrada parte de la conversación a algunos medios, entre ellos Meganoticias.

Denuncia por filtraciones

El parlamentario del Partido Republicano afirmó que presentó esta denuncia ante la Fiscalía de Valparaíso, ya que lo sucedido “me parece de extrema gravedad, esto, no solamente un hecho lamentable como lo ha manifestado la ministra, ni tampoco una anécdota; aquí se pueden configurar delitos. Delitos que no deben ser solamente investigados, sino que llegar al responsable y aplicar sanciones”.

Además, relató que fue el mismo Presidente Boric quien pidió no grabar la reunión ya que se iban a hablar temas sensibles. “Lo que allí yo planteo puede poner también en riesgo mi propia seguridad, el diputado, diputada, senador o senadora que haya grabado y filtrado esta conversación tan importante, debe pagar las consecuencias”.

Los dichos del fiscal

El fiscal adjunto de la Fiscalía de Pucón, Carlos Hoffmann también se refirió al hecho de esta denuncia, indicando que “grabar una reunión de carácter privado, después en una oficina en cualquier lugar que no sea un lugar de acceso público sin estar autorizado.Comete un delito especificado en el Código Penal, artículo 161”.

Por lo mismo, quien resulte responsable arriesga penas desde los 61 días a los 5 años de presidio o reclusión menor en su grado mínimo o máximo, pero que si este audio se difundió en medios de comunicación, podría arriesgar de 3 años y un día a 5 años.

Todo sobre Macrozona Sur