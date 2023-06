Gobierno anuncia denuncia por grabación y filtración de reunión del Presidente Boric con parlamentarios

15 jun. 2023 - 13:20 hrs.

¿Qué pasó?

El ministro de la Secretaría General de la Presidencia, Álvaro Elizalde, anunció que el Gobierno presentará una denuncia por la grabación y posterior filtración a medios de comunicación, entre ellos a Meganoticias, de una reunión que sostuvo el Presidente Gabriel Boric con parlamentarios de las regiones de La Araucanía y Biobío.

Cabe señalar que la instancia, llevada a cabo en Cerro Castillo, tenía carácter de reservada, y se abordaron temas de seguridad pública en la Macrozona Sur.

Ir a la siguiente nota

¿Qué dijo Elizalde?

El ministro afirmó que "es un hecho gravísimo", recalcando que "esta reunión fue convocada por el Presidente a petición de los propios parlamentarios para tratar un tema muy sensible, que es el de seguridad en esa zona. Y, de hecho, una grabación de esta naturaleza o registro podría revestir carácter de delito, razón por la cual se va a realizar conforme a la ley la denuncia respectiva para que se realice la investigación".

"Esperamos que el Ministerio Público lleve adelante una investigación acuciosa, para determinar cuál fue la persona que registró la reunión y que procedió a su difusión", afirmó.

Respecto a la conversación, aclaró que "expresamente el Presidente señaló que, por lo sensible de los temas, solicitaba que nadie grabara, eso fue una solicitud explícita".

"Transgresión respecto de las normas mínimas de confianza"

Elizalde expuso que "nos parece que es grave porque cuando tratan temas sensibles, como es el tema de la seguridad, el hecho que alguien haya registrado lo que se conversó, sin duda no solo podría representar directamente un delito, sino que también lesiones a la confianza que son fundamentales para el diálogo que tiene que existir entre las distintas autoridades para coordinar. Precisamente, las iniciativas de seguridad que está llevando adelante el Gobierno".

"Razón por la cual, insisto, se va a cumplir con la obligación legal de hacer la denuncia respectiva para que se realice la investigación y nosotros además condenamos la gravedad de este hecho, que sin duda constituye un precedente, que esperamos simplemente no se repita en el futuro, no sólo por ser eventualmente contrario a nuestro ordenamiento jurídico, sino que por representar en alguna medida una transgresión respecto de las normas mínimas de confianza que debe existir en conversaciones de esta naturaleza", agregó.

Medidas a tomar

Al ser consultado sobre si esta situación podría provocar que no hayan más reuniones de este tipo con el Presidente, sostuvo que "es algo que tenemos que evaluar". En tanto, sobre si se sospecha de algunos de los asistentes, respondió: "no".

"Me voy a comunicar con todos los parlamentarios que asistieron a la reunión, uno a uno, para informarles esta situación, porque tampoco se trata de generar un momento de sospecha respecto de todos. Aquí una persona que habría participado en la reunión la habría registrado", aseguró.

Además, precisó que en el encuentro "participaron representantes del Ejecutivo y parlamentarios. De todas maneras, en las reuniones que ha habido con representantes del Ejecutivo, jamás ha habido una filtración".

Asimismo, aseveró que "vamos a proponer un protocolo respecto a futuras reuniones para evitar que hechos de esta gravedad vuelvan a repetirse".

Diputado presentó denuncia

El diputado Mauricio Ojeda sentenció que "este es un tema lamentable. Para mí, en lo personal, esto es un delito, y es un delito grave que incluso puede arriesgar penas de cárcel de hasta cinco años".

"Por tanto, presenté una denuncia en la Fiscalía para que se investigue si un diputado, un senador o quien sea, grabó y filtró a los medios de comunicación una reunión que tenía carácter de reservada, porque el propio Presidente de la República al comienzo de la reunión lo manifestó: 'que nadie grabe esta reunión porque vamos a tratar temas que son sensibles'", contó.

"Además, en tercer lugar, dos parlamentarios presentes en esta reunión estamos amenazados de muerte por los temas que ahí se conversaron. Por tanto, esto es de extrema gravedad", añadió.

🚨 ¿Quien grabó de forma ilegal al Presidente de la República @GabrielBoric ? La Ministra @Carolina_Toha califica de lamentable el hecho, para mi hay un delito, que incluso puede acarrear penas de hasta 5 años de cárcel. Presente la denuncia en fiscalía, espero Gobierno se haga… pic.twitter.com/vWQBzZG5Ut — Diputado Mauricio Ojeda (@mauricio_ojedar) June 15, 2023

"Tiene que dejar el parlamento"

Por su parte, el diputado Andrés Jouannet señaló que "lamentablemente no pude participar en la última reunión con el Presidente de la República porque estaba en actividades oficiales en la Isla Dawson. Pero me acuerdo que en la última reunión en la que participé, el Presidente de la República hizo una pregunta: 'imagino que nadie está grabando'. Y yo le dije, 'no creo que la pregunta sea adecuada porque usted está frente a honorables, a parlamentarios, gente que tiene dignidad de cargo, gente que trabaja con la ética pública'. Pero la verdad, es que esta vez ocurrió".

"Hubo un parlamentario, o alguien que estuvo grabando, que justamente atentó contra todos los que estaban en esa reunión privada y filtró esto a la prensa. Me parece inaceptable, vergonzoso, antiético, lo condenó absolutamente. Creo que se tiene que investigar y llegar hasta las últimas consecuencias, y si es un parlamentario tiene que ser pasado a la comisión de ética, incluso que pierda el cargo", sentenció.

En esa misma línea, reiteró que "me parece gravísimo, y si es un parlamentario, este parlamentario tiene que dejar el parlamento, porque ha atentado contra la privacidad de una reunión y contra el jefe de Estado".

Todo sobre Gobierno