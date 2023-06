Marcel por dichos de Vivanco sobre isapres: "Es fundamental una declaración respecto de la interpretación del fallo"

05 jun. 2023 - 09:45 hrs.

¿Qué pasó?

El ministro de Hacienda, Mario Marcel, se refirió a los dichos de la vocera de la Corte Suprema, Ángela Vivanco, sobre el fallo contra las isapres, quien aseguró que éstas sólo deben realizar devoluciones por excesos a quienes realizaron demandas.

Además, abordó el compromiso del Presidente Gabriel Boric de condonar las deudas por el Crédito con Aval del Estado, más conocido como CAE.

Ir a la siguiente nota

Crédito con Aval del Estado

"En el caso de los deudores del CAE, él (Boric) dijo que este es un tema que vamos a abordar o presentar un proyecto de ley una vez que se aprueba la Reforma Tributaria", aseguró Marcel a CNN.

"El Presidente habla de generar mecanismos de apoyo para los deudores, eso requiere financiamiento, y por eso se plantea que tiene que ser un proyecto que tenga su propio financiamiento, que sea autocontenido", puntualizó.

En esa línea, el secretario de Estado sostuvo que, por ejemplo, "no podemos poner a los deudores del CAE a competir con la Pensión Garantizada Universal (PGU)".

Deuda histórica

El ministro también abordó la deuda histórica de los profesores, lo que fue mencionado por el Mandatario en su Cuenta Pública 2023.

"He escuchado a parlamentarios de todos los sectores políticos abogar por resolver este problema, no creo que esto sea patrimonio de un sector político en particular. Yo diría que lo principal es que haya un diálogo con ellos -profesores- en torno a este tema de la compensación", explicó.

Dichos de ministra de Corte Suprema por isapres

El titular de Hacienda fue consultado por los dichos de la vocera de la Corte Suprema, Ángela Vivanco, quien dijo en una entrevista que "los excedentes que tienen que devolver (las isapres) son a las personas que demandaron".

Reconoció que "claramente es novedoso respecto de lo que se había venido diciendo hasta ahora sobre el costo del fallo de la Corte Suprema sobre el tema de las Isapres. Si efectivamente esa fuera la interpretación que tiene la Corte Suprema, eso no cambia la necesidad de un proyecto como el que ha planteado el Ejecutivo".

"De todas maneras se requerirá que cada isapre tenga un plan para devolver ese pago (...) Aquí lo que va a ser fundamental es pedirle una declaración a la Corte Suprema respecto de la interpretación del fallo", concluyó Marcel.

Todo sobre Mario Marcel

Todo sobre CAE