"Los excedentes que las isapres tienen que devolver son a quienes demandaron": Vocera de Corte Suprema, Ángela Vivanco

04 jun. 2023 - 14:15 hrs.

¿Qué pasó?

La ministra vocera de la Corte Suprema, Ángela Vivanco, habló sobre el fallo de las isapres, a propósito de la decisión de la tercera sala de resolver los recursos de protección presentados por los afiliados de manera conjunta, en lugar de hacerlo uno por uno, caso a caso.

Esta corresponde a la primera vez que uno de los jueces que estuvo de acuerdo con el fallo polémico explica los detalles de la resolución, que actualmente tiene a las aseguradoras de salud privada preocupadas por su futuro.

¿Qué dijo Vivanco?

En conversación con La Tercera, fue consultada por el motivo detrás de esta decisión, a lo cual Vivanco respondió que "es importante decir que no es primera vez que la sala decidió hacer una audiencia con todas las isapres, en que todas ellas tuvieran la oportunidad de alegar respecto de los numerosos recursos de protección que tenían en contra..."

"Una vez hecha esa audiencia, se delibera y se toma una decisión, y eso aplica a todas las causas, porque evita la judicialización y evita tener diferencias, o que en algunos casos el resultado sea A y en otros B", agregó.

En relación con las críticas sobre la falta de jurisprudencia en Chile y el enfoque caso por caso, la abogada aclaró que "el objeto es estandarizar la decisión y dar seguridad y certeza jurídica para todos: para los que reclaman y también para las isapres".

"Después que se dictó ese fallo, sobre la base que estoy explicando, vino un período que fue de seis meses en que nosotros estábamos a la espera de qué iba a suceder con el cumplimiento (...). Posteriormente, supimos que se había presentado el famoso proyecto de 'ley corta', del que no teníamos ningún antecedente previo, y luego hubo una solicitud de la Superintendencia en que la resolución fue concederles los seis meses de aumento de plazo", puntualizó.

Tras ser consultada sobre si consideraron un posible "quiebre de la industria", debido a las millonarias devoluciones de excesos, antes de emitir el fallo, Vivanco señaló que "no. Nosotros en esa resolución dijimos que no teníamos ningún conocimiento de los cálculos y de los estudios asociados con el cumplimiento del fallo que se han hecho, ya sea por parte de la Superintendencia o de las isapres, porque nunca se nos ha consultado tampoco sobre esta materia".

Ministra Vocera de la Corte Suprema, Ángela Vivanco / Archivo Aton

"Los excedentes que las isapres tienen que devolver son a quienes demandaron"

Al ser interrogada sobre si "los excesos solo se les deben devolver a quienes alguna vez los reclamaron ante tribunales y no a todos los afiliados", Vivanco respondió que "justamente, porque al no haber nunca usted demandado, no tiene nada hacia atrás que cobrar".

Además, afirmó que "los excedentes que las isapres tienen que devolver son a las personas que demandaron. Lo que sí, el resto de los afiliados, a partir de este fallo, pueden exigir que se les ajusten sus planes hacia adelante".

En cuanto a las críticas que han tildado a la Corte Suprema de "activista judicial", Vivanco respondió que "no comparto que estemos invadiendo funciones de otros poderes", y sostuvo que la Corte Suprema tiene la función de unificar y establecer una transversalidad jurisprudencial en temas que pueden tener tratamientos distintos en los tribunales de instancia y las cortes de apelaciones.

Finalmente, la ministra se refirió a los cuestionamientos que reciben los magistrados, y aseveró que "no es bueno para el país que se insulte a los jueces o que se llame a no cumplir fallos judiciales cuando molestan".

Zanjó en que las industrias tienen derecho a expresar sus inquietudes, pero la autoridad sectorial debe considerarlas, y el fallo no busca eliminar la salud privada, sino hacer cumplir la normativa existente.

