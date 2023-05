Declaran culpable a "abogado del metanol" por delitos de homicidio para cobrar seguros de vida

16 may. 2023 - 09:21 hrs.

¿Qué pasó?

La mañana de este martes, el Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Viña del Mar declaró culpable a Ricardo González Latorre (60 años), conocido como "el abogado del metanol", por dos delitos de homicidio calificado, uno en grado de consumado y otro en grado de frustrado.

Cabe recordar que al imputado se le acusaba de haber envenenado a sus víctimas para cobrar millonarios seguros de vida. Una de ellas falleció, mientras que la otra logró sobrevivir.

Fiscalía de #Quilpué logra veredicto condenatorio para Ricardo González Latorre como autor de dos delitos de homicidio calificado, uno consumado y otro frustrado. Así lo señaló el veredicto que contó con el fallo unánime de toda la sala. @FiscaliaRegionV pic.twitter.com/1qhp18wkE3 — Fiscalía Valparaíso (@FiscaliaRegionV) May 16, 2023

Ir a la siguiente nota

En cuanto al delito de fraude al seguro, González fue absuelto por no reunirse los elementos suficientes para acreditarlo.

La Fiscalía solicita la pena máxima de presidio perpetuo calificado, sentencia que será dada a conocer el próximo jueves 25 de mayo.

Fiscal de #Quilpué, Hernán Silva, a cargo de la investigación y el juicio en contra de Ricardo González Latorre, solicita la pena máxima de presidio perpetuo calificado. Sentencia se conocerá el próximo 25 de mayo a partir de las 13hrs. @FiscaliaRegionV pic.twitter.com/StegExAE1n — Fiscalía Valparaíso (@FiscaliaRegionV) May 16, 2023

Homicidio consumado

Uno de los delitos que se logró acreditar corresponde a un homicidio consumado, cuya víctima fue Natalia Véliz, de 40 años, con quien el imputado había forjado una estrecha amistad, además de una relación de negocios. En ese contexto, González le sugirió la contratación de un seguro, los que al menos habrían sido tres.

Una de las hijas de Véliz relató a Mucho Gusto que un día, mientras estaban en la casa de una tía arreglando un techo, "casi se le cae una parte del techo (a Natalia), y dice bromeado 'no importa, si yo valgo más muerta que viva'. Le preguntamos y dijo que 'Ricardo me sacó un seguro, así que en caso de que a mí me pase algo, tú tienes que cobrar el seguro para tus hermanas'".

Posterior a ello, la víctima decidió poner fin a la relación financiera que los unía, sin embargo, acordaron una última cita, la que se concretó el 29 de junio de 2018. En la instancia, ambos amigos brindaron, pero, según la Fiscalía, en el vaso de Véliz había metanol.

Esa noche, Natalia llegó a su casa con dolores de estómago, vómitos, mareos y ceguera parcial, para luego fallecer. El seguro fue cobrado, pero no por sus hijas, sino por Ricardo.

Homicidio frustrado

El otro delito por el que se le condenó es un homicidio frustrado que se remonta al año 2012, luego que otra de sus víctimas, Luis Olivares, afirmara haber sido envenenado con metanol.

Ambos se conocían desde hace 15 años, por lo que, bajo el pretexto de esa supuesta amistad, el abogado le ofreció un seguro de vida a Olivares, quien terminó aceptando la propuesta.

Meses después, el imputado invitó a la víctima a su casa para compartir. La cita se concretó, pero, según el Ministerio Público, en uno de los tragos que le ofreció, González habría agregado metanol. Luis aseguró haber quedado inconsciente, siendo lanzado a una fosa en la comuna de Villa Alemana.

Revisa el reportaje sobre el "abogado del metanol"