"Se quemó por dentro": El relato del hermano de víctima del "Abogado del metanol" acusado de matar para cobrar seguros

27 abr. 2023 - 10:15 hrs.

¿Qué pasó?

Este miércoles comenzó el juicio oral en contra de Ricardo González Latorre, conocido como el "Abogado del metanol", quien arriesga la pena de presidio perpetuo calificado tras ser acusado de envenenar mortalmente a sus víctimas para cobrar los seguros de vida que él mismo les instaba a contratar, de acuerdo a Fiscalía.

El sujeto llegó hasta el Tribunal Oral en lo Penal de Viña del Mar junto a sus tres defensores para argumentar la tesis de una supuesta "negligencia médica" y negar todo tipo de responsabilidad en la muerte de los involucrados.

Por su parte, el fiscal Hernán Silva hizo una cronología de los hechos en los que presuntamente participó el abogado, los que se remontan a 2012, y también hablaron el único sobreviviente a las acciones del imputado y los familiares de las víctimas, quienes entregaron un duro testimonio.

Ricardo González durante el juicio oral en su contra (ATON)

¿Qué habría hecho el "Abogado del metanol"?

Según el Ministerio Público, en 2012, la primera víctima fue Luis Olivares, quien conocía a González desde hace 15 años. Tras su recomendación, contrató un seguro de vida, pero nunca recibió el comprobante del trámite, porque "el imputado se las arregló para que terminase apareciendo una persona de su círculo cercano como beneficiario", señala la acusación.

Semanas más tarde, se cree que González lo invitó a una parcela de Villa Alemana, en la región de Valparaíso, donde le habría servido una copa de vino con una sustancia tóxica para provocarle la muerte y luego arrojarlo a un hoyo, de acuerdo a lo que supone Fiscalía. Sin embargo, Olivares logró sobrevivir.

Se cree que Ricardo González cobró más de $100 millones en seguros contratados por sus víctimas (Archivo)

El segundo hecho sucedió en 2017 y sí resultó ser mortal. Natalia Véliz formó una relación de negocios con el acusado, el que aprovechó de sugerirle la contratación de un seguro, los que al menos habrían sido tres. A mediados de 2018, se sospecha que Ricardo se juntó con ella y dentro de su auto le sirvió un trago con alcohol metílico.

La muerte no fue automática, sino gradual: la mujer presentó malestares estomacales, vómitos y ceguera, falleciendo una semana después del encuentro con el abogado.

Así iniciaron las sospechas en su contra

Nicole Reyes, hija de Natalia, contó que González pidió la ficha clínica de su excolega, necesaria para efectuar el cobro de un seguro. Sin embargo, a una de las familiares de Véliz le pareció extraña la petición y así fue cómo descubrieron la existencia de dicho seguro.

En el contrato aparecía el número telefónico de Ricardo, con quien la víctima tenía conversaciones. Tras ese último encuentro, la mujer le reclamó por haberle agregado alguna sustancia al trago, según consigna La Estrella de Valparaíso.

Ricardo González arriesga presidio perpetuo calificado, la pena más alta del sistema judicial chileno (Archivo)

Para Nicole, el presunto involucrado "es un asesino en serie. Si es que no pudimos salvar a mi mamá, que no vuelva a matar a otra persona, porque todas las víctimas dejaron atrás hijos, mamás, familias que aún lloran. Lleva haciendo esto desde 1997".

"Se quemó por dentro"

Marcelo Montecinos es hermano de Cristian, fallecido tras sufrir una falla multisistémica que habría sido provocada por el "Abogado del metanol". El hombre cuenta que su familiar "se quemó por dentro (...) Pasaron como dos años y Ricardo me llamó por un seguro que tenía mi hermano".

"Me citó en el banco, me pasó una plata y no lo vi nunca más, pensé que era una herencia", contó el sujeto. Una vez que vio el caso de Natalia en los medios de comunicación, acudió a la policía para denunciar a González.

Finalmente, el fiscal Silva concluyó que "vamos a acreditar que (el acusado) hacía un modo de sustento de su vida con los seguros, sabiendo que podía dejar rastros, que salía impune de la comisión de los ilícitos".

Este artículo informa un proceso judicial en curso, por lo que los involucrados no deben ser considerados culpables hasta que la justicia lo determine.

