Auto clásico es retirado de circulación en Estación Central: Conductor cometió grave falta y acusó "falta de criterio"

10 may. 2023 - 14:00 hrs.

¿Qué pasó?

Tal como ocurrió el pasado lunes, cuando un auto de alta gama fue retirado de circulación porque transitaba sin la patente delantera, por una insólita decisión de su conductor, ahora fue el turno de un vehículo modelo clásico que fue sacado de las calles durante la mañana de este miércoles.

El auto en cuestión, un Renault 4 S del año 1980, transitaba por la comuna de Estación Central, donde fue fiscalizado por Carabineros e inspectores de tránsito. Si bien poseía sus dos patentes —la delantera y la trasera—, su chofer estaba cometiendo una grave infracción sancionada por la ley.

¿Por qué el auto clásico fue retirado de las calles?

Con 43 años de historia, este vehículo se mantiene en perfectas condiciones, lo que lo convierte casi en una joya del automovilismo. Sin embargo, fue enviado a los corrales, quedando a disposición del Juzgado de Policía Local, porque su conductor no tenía ningún documento obligatorio al día.

Según informó el matinal "Mucho Gusto", el sujeto reclamó una "falta de criterio" por parte del personal fiscalizador de Carabineros, alegando que se trata de un "auto casi de colección" y que al ser llevado a los corrales podría perder algunas piezas.

El mayor de Carabineros Pablo Hormazábal señaló que fue "retirado de circulación, producto de que la totalidad de documentación se encuentra vencida. Como es responsabilidad de cada conductor, para manejar un vehículo lo tiene que hacer con la documentación al día".

En ese sentido, el infractor tenía los siguientes papeles vencidos: permiso de circulación, seguro obligatorio (SOAP), certificado de revisión técnica, padrón vehicular y su licencia de conducir.

¿Qué dijo el conductor?

En conversación exclusiva con el matinal, el chofer dijo que "el vehículo lo uso ocasionalmente, porque es histórico y lo utilizo por temas de trabajo. En esta ocasión, mi señora está embarazada y no tengo dinero para pagarle el traslado por una aplicación de transporte o taxi, así que tuve que traerla excepcionalmente al Metro, porque le cuesta caminar".

Declaró que "en algunos casos, Carabineros de Chile sabe hacer criterio policial y otras veces no. Estoy consciente de que incumplí la ley y todo el tema, por falta de dinero no he podido pagar el permiso de circulación".

El ingeniero mecánico aseguró que le pagan en dos días más, pero ahora no tiene recursos para cancelar el mencionado documento. Asimismo, manifestó temor por lo que le pueda ocurrir a su Renault mientras permanezca en el corral.

"¿Qué garantía hay de que no le roben piezas o no le pase algo? Es bien conocido que los corrales son inseguros. Supuestamente tienen cámaras, que está asegurado y que lo comparan con fotografías (de antes y después) al ser entregado. Yo no sé qué tan efectivo es eso", indicó.

