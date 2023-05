07 may. 2023 - 12:57 hrs.

¿Qué pasó?

Este domingo, llegó hasta su local de votación Karla Añes, ahora excandidata del Partido de la Gente (PDG) para ser parte del Consejo Constitucional por la región de Arica y Parinacota, que en el pasado fue condenada por tráfico de drogas.

Cabe recordar que el pasado sábado el PDG resolvió expulsar a Añes del partido, luego de que se revelaran sus antecedentes.

¿Qué dijo Añes?

"Los papeles me habilitan para ser candidata", afirmó.

Al ser consultada qué hará si resulta electa, respondió "seguir", aunque reconoció que "depende de lo que dice el Tricel".

Respecto a si el PDG conocía su condena, sostuvo que "jamás, nunca estuvo en antecedentes... No lo oculté, lo omití por una razón muy personal".

"El asunto legal de mi candidatura está bien"

En conversación con Meganoticias, sostuvo que "yo sé que el asunto legal de mi candidatura está bien, está en la justa regla. Obviamente que puedo sufragar y seguir siendo candidata".

"Ese capítulo se cerró (la condena), tenía que avanzar, uno tiene que aprender de los errores, porque si no aprendes los vuelves a repetir y peor", afirmó.

¿Cómo cree que se revelaron sus antecedentes?

En cuanto a sus teorías de cómo se reveló la información de su condena, indicó que "puede ser de la parte judicial, una persona que me conozca o un cercano, de todo un poco, puede ser todas las anteriores".

"Pero no me caliento la cabeza con eso, porque si alguien quiso hacer la maldad le salió estupendo, como guión de película de terror", agregó.

¿Qué pasará con su carrera política?

Al ser consultada sobre si quiere seguir ligada a la política, respondió: "Es que me gusta, encuentro que tengo algo que hacer ahí. No es por capricho ni nada de esas cosas, pero siempre he sido bien peleona para mis cosas".

Por otra parte, afirmó que no la han llamado del PDG, manifestando que "me da lata, me da un poco de pena, porque yo creo mucho en el partido, en la gente que está ahí y creo mucho en don Franco, que es nuestro líder. Esto es fome, es bastante fome, es como un bajón, pero va a pasar".

