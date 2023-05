"Se resuelve la expulsión del PDG": Partido saca a candidata a consejera constituyente condenada por tráfico de drogas

06 may. 2023 - 14:42 hrs.

¿Qué pasó?

Karla Angélica Añes, candidata a consejera constitucional por la Región de Arica y Parinacota, fue expulsada del Partido de la Gente (PDG) tras revelarse que registra dos condenas por la Ley 20.000 de tráfico de drogas.

En concreto, la aspirante al Consejo Constitucional fue condenada a cinco años de cárcel por tráfico de cocaína.

¿Qué dijo el presidente del PDG?

Luis Moreno, presidente del Partido de la Gente, dijo que "hoy el Tribunal Supremo nos ha comunicado la decisión de expulsar a nuestra afiliada y candidata de Arica, Karla Añes".

"Desde la directiva nacional y en cumplimiento con la legislación vigente, mostramos nuestro respeto a la autonomía de las resoluciones tomadas por el Tribunal y acatamos sus decisiones de manera responsable", aseveró.

En la resolución del PDG, se lee que "revisados todos los antecedentes tenidos a la vista antes reseñados y aplicando las facultades para actuar de oficio de este tribunal, se resuelve la expulsión del Partido de la Gente de doña Karla Angélica Añes Gajardo".

¿Qué ocurre si es electa?

El presidente del Servicio Electoral (Servel), Andrés Tagle, explicó con respecto al caso que "el Servel ha dispuesto una investigación, porque esta condena fue calificada como 'general' en nuestros registros, por eso se volvió a habilitar, y no como (condena) de drogas".

"En cuyo caso no solo se registra lo del Registro Civil -que es el término de la condena y su recuperación de ciudadanía- sino que tiene que llegar una rehabilitación por parte del Senado, rehabilitación que obviamente no nos ha llegado y que el Senado no ha tomado", agregó.

"Además, esta persona no ha solicitado la rehabilitación al Senado, que es una condición. El Senado no rehabilita automáticamente, lo hace con solicitud", complementó.

Asimismo, explicó que "todo candidato debe llenar una declaración jurada ante notario, en la que declara bajo juramento cumplir con los requisitos constitucionales y legales y no estar afecto a inhabilidades establecidas (...). Ella firmó esta declaración ante notario, y obviamente hizo un acto contrario a la buena fe".

"La eventual elección de esta persona, por supuesto, como cualquiera otra, es reclamable a los tribunales electorales, en este caso, al Tribunal Calificador de Elecciones", cerró.

