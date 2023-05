Gobierno no se cierra a condonación del CAE pero insiste en que no es prioridad

04 may. 2023 - 10:30 hrs.

¿Qué pasó?

El ministro de Educación, Marco Antonio Ávila, se refirió a la posibilidad de una política de condonación del Crédito con Aval del Estado (CAE).

Se trata de una de las promesas de campaña que estaba en el programa de Gobierno del Presidente Gabriel Boric. Sin embargo, ante las alarmantes cifras de alta deserción en la enseñanza media y básica, que arrojaron a más de 50 mil jóvenes no matriculados entre 2021 y 2022, el Mandatario ha reiterado que "la primera prioridad es la reactivación educativa".

Voces del Gobierno respecto a la condonación

Además, el ministro de Hacienda, Mario Marcel, aseveró el miércoles que "condonar el CAE por supuesto que tiene un costo fiscal muy grande" y que "con una reforma tributaria rechazada en la Cámara de Diputados no hay financiamiento para una medida de esas características", aunque no la descartó a futuro.

¿Qué dijo el ministro Ávila?

En el marco del lanzamiento de la convocatoria a tutores para el Plan de Reactivación Educativa, Ávila abordó el tema, pero recalcó en primera instancia que "es muy importante para nosotros hoy día la reactivación educativa. Este acto lo que hace es poner en evidencia el compromiso del propio Presidente, de ministros y ministras, del Ministerio de Educación y de la sociedad civil organizada con la reactivación educativa. Ese es nuestro gran compromiso y está en nuestra prioridad hoy día".

Consultado por una condonación del CAE, señaló que "eso no significa que no tengamos un programa de Gobierno sobre el cual estamos trabajando, en el caso particular (CAE) buscando las fórmulas más adecuadas para cumplir con los principios de justicia, gradualidad, progresividad, que es lo que hemos señalado en principio respecto de estas llamadas 'deudas por estudiar'".

"Nuestra prioridad hoy día es la reactivación educativa, pero eso no significa que la cartera no tenga otros programas con los cuales estamos trabajando. Hay gestión en el Parlamento, con gremios. Seguimos trabajando en distintas iniciativas que están en nuestro programa de Gobierno", zanjó el secretario de Estado.

En lo que respecta de lleno a la reactivación educativa, el Presidente Boric junto al titular del Mineduc anunciaron el miércoles el inicio de la búsqueda de 20.000 voluntarios para el Plan de Tutorías, que espera brindar un apoyo para niños de 2° a 4° básico en el desarrollo de habilidades de escritura y lectura con el fin de evitar mayor deserción estudiantil.

