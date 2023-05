Cristo de Mayo: ¿Cuál es la historia de su cruz y por qué es conocido como el "Señor de los Temblores"?

03 may. 2023 - 12:45 hrs.

Este miércoles 3 de mayo no es un día cualquiera para la Iglesia Católica, dado que es una jornada destinada al recuerdo de la "Cruz de Mayo", instancia que se extiende hasta el próximo sábado 13 de mayo, cuando se realice la peregrinación para conmemorar el "Cristo de Mayo".

Los orígenes de esta tradición cristiana se remontan a varios siglos atrás, llegando a la era del imperio romano. Con el paso del tiempo fue evolucionando, al punto de adquirir tintes mitológicos que la relacionan con la ocurrencia de movimiento telúricos. De hecho, a este Cristo también se le conoce como el "Señor de los Temblores".

En el matinal "Mucho Gusto", el historiador Marcial Sánchez hizo un breve repaso histórico para detallar la importancia de estos simbolismos religiosos.

La historia de la "Cruz de Mayo"

Un 3 de mayo del siglo IV después de Cristo (d.C.), Constantino I —el emperador romano— le pide a su madre, Helena de Constantinopla, que busque dónde está la verdadera cruz en la que Jesús murió crucificado.

La mujer "parte a Jerusalén (Israel) y un grupo de sabios la llevan donde hay tres cruces en el Golgotha —también conocido como Calvario y es el lugar en el que murió Cristo—. ¿Cómo saber cuál era la de Jesús?", partió relatando el experto ante los panelistas.

Pintura de cuando Helena encontró la cruz en la que murió Jesús en Jerusalén (Cadena SER)

Para dar con la respuesta, Helena pidió llevar personas enfermas. Cuando tocaron una cruz específica, estas comenzaron a sanarse, por lo que dieron con el crucifijo del Hijo de Dios.

Lo que vino después es pura historia que incluso se relaciona con la pronta coronación del rey Carlos III:

El origen chileno del "Señor de los Temblores"

Del imperio romano a Santiago, en Chile, trece siglos después. En 1612, el fray Pedro de Figueroa esculpió una recreación del "Cristo de Mayo", la misma escultura que se encuentra actualmente en la iglesia de San Agustín, ubicada en Santiago centro.

El 13 de mayo de 1647, la capital chilena fue afectada por un brutal terremoto que dejó severas destrucciones en otras ciudades también. Sin embargo, de manera inexplicable, el muro en el que se encontraba la figura cristiana fue el único que se mantuvo en pie.

Lo más extraño es que la corona de espinas —con la que Jesús fue denominado "rey de los judíos" por los romanos antes de morir—, por el fuerte movimiento cayó a la altura del cuello de la escultura, lo que es "algo físicamente imposible", señala el sitio web Voces Católicas.

El "Cristo de Mayo" ubicado en la iglesia San Agustín, con su corona de espinas en el cuello (Radio Infinita)

Cuando vio que la corona de espinas había caído, el obispo agustino Gaspar de Villarroel intentó devolverla a su posición original, y "según cuenta la leyenda, se produjo de inmediato una réplica del terremoto. Desde entonces, el crucifijo se ha mantenido intacto y solo con cambios en su vestuario, a fin de honrar la figura", agrega el mencionado sitio web.

El "Cristo de Mayo" de la iglesia San Agustín (Wikimedia)

Marcial Sánchez complementó que el obispo "pide sacar al Cristo y lo pasean, dando gracias porque no toda la gente murió. El problema es que siempre hay que sacarlo: no se sacó el año 1959 y hubo terremoto en 1960 en Valdivia; no se sacó en 1984 y hubo terremoto en 1985, en la región de Valparaíso; no se sacó en 2009 y hubo terremoto en 2010 en la entonces región del Biobío".

La procesión del "Cristo de Mayo", afortunadamente, será realizada masivamente este sábado 13 de mayo, después de tres años sin efectuarse, debido a la crisis sanitaria del coronavirus. El paseo comenzará a las 16:00 horas, desde la iglesia de San Agustín, y luego finalizará con una eucaristía.

