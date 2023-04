"Mis padres necesitan saber dónde está su hijo": Hermana de colectivero secuestrado habló tras condena a imputados

24 abr. 2023 - 13:16 hrs.

¿Qué pasó?

El tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Viña del Mar declaró culpable a tres imputados por el delito de secuestro con resultado de muerte de Juan González Farfán, colectivero a quien se le perdió el rastro el pasado 13 de enero de 2022.

Tras la audiencia, la hermana de la víctima, Elizabeth González, aseguró estar conforme con el veredicto condenatorio, aunque manifestó que aún espera encontrar el cuerpo de Juan.

¿Qué dijo la hermana del colectivero?

"Sentimientos de... no es total de alegría, pero de conformidad", comenzó señalando Elizabeth.

"Toda la lucha que tuvimos un año y cuatro meses buscando a Juan, fue para que esto no vuelva a pasar. No queremos que haya otro colectivero, otras personas inocentes que pierdan su vida por estos asesinos que no tuvieron compasión y hasta el día de hoy no han tenido remordimiento para decirnos dónde está Juan", expresó.

"Quedamos conforme con que no quedó impune su muerte. Esperamos y confiamos en Dios que en algún momento vamos a saber dónde está", agregó.

Al ser consultada sobre la continuación de las diligencias para dar con el cuerpo de su hermano, indicó que "en el juicio se entregaron otras informaciones" de personas "que las teníamos sin identificación en un principio", datos que asegura podrían servir para hallar a Juan.

En la instancia, hizo un llamado a quienes "puedan saber donde está mi hermano, les pido por favor que nos digan dónde está".

"Ya ha sido demasiado el sufrimiento a la familia, un niñito de cuatro años que no sabe dónde está su padre. Mis padres aún necesitan saber dónde está su hijo y terminar esta angustia y este sufrimiento que ya lleva mucho tiempo", manifestó sin poder contener las lágrimas.

La desaparición

Este lunes, la justicia declaró culpable a Óscar Cantillano, Daniel Silva y a un adolescente de 16 años, por el delito consumado de secuestro calificado con resultado de muerte, y los dejó absueltos del delito de robo.

De acuerdo a los antecedentes entregados por Fiscalía, se estableció que a las 20:00 horas del jueves 13 de enero de 2022, el colectivero salió de su casa en Villa Alemana para realizar su recorrido habitual por las comunas de Quilpué, Viña del Mar y Valparaíso.

En el trayecto, Silva "requirió el servicio de colectivo de Juan González y le solicitó concurrir a Valparaíso, donde pasadas las 23:00 horas llegan a un domicilio de Playa Ancha". AHí lo esperaba Cantillano junto al menor de edad.

Para el Ministerio Público, ese inmueble es "la 'casa de cautiverio' donde se mantuvo a la víctima privada de su libertad por los tres acusados, amenazado con arma de fuego".

Posteriormente, la víctima habría sido golpeada, y ante la negativa de González de entregar lo que requerían los acusados, habrían decidido matarlo, haciendo desaparecer el cuerpo.