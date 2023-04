Ministra Camila Vallejo por posible candidatura presidencial: "Nunca se me ha pasado por la cabeza"

21 abr. 2023 - 16:11 hrs.

¿Qué pasó?

La ministra vocera de Gobierno, Camila Vallejo (PC), afirmó que "nunca se me ha pasado por la cabeza" la idea de una eventual candidatura presidencial y que su principal satisfacción en la política ha sido la aprobación de la ley de 40 horas laborales.

¿Qué dijo la ministra Vallejo?

"Nunca se me ha pasado por la cabeza la idea de tener la banda presidencial. Además no me gusta para nada hablar de estas cosas teniendo el rol que estoy teniendo en el Gobierno. Por respeto al Gobierno y al Presidente hoy día. Además, mi tarea, y lo que me corresponde, es que soy ministra de Estado, y cuento con la confianza y el apoyo del Presidente para cumplir mi rol", aseguró Vallejo a La Cuarta.

Acerca del balance de este primer año de Gobierno, señaló que "hemos tenido que enfrentar, como país y Gobierno, muchas dificultades, pero que no ha sido nunca excusa para avanzar, enfrentar de manera decidida tanto la urgencia como las emergencias, estando presentes con la gente y siempre construyendo, desde el ahora, un mejor futuro para nuestro país. Eso en gran parte, creo yo, define el carácter de este Gobierno, que se enfrenta a la dificultades, toma decisiones y puede hacer posible cosas que algunos han dicho que es imposible, como las 40 horas, el salario mínimo y el Copago cero".

Orgullosa por 40 horas

"Mi mayor satisfacción en política ha sido con el proyecto de las 40 horas, porque es un proyecto que surge muy de la realidad chilena y de los testimonios. Me acuerdo que en La Pintana fui preguntando casa por casa, cada vez que iba al distrito, cuál era la realidad de las jornadas laborales de esos vecinos y vecinas, a qué hora salían, y a qué hora llegaban a la casa. Eso como que me conmovió mucho, sentí que era un problema muy central y fundamental en el cómo se ordena nuestra sociedad, y que agobia a muchas personas, y sobre todo también a los niños y niñas, que genera una serie de efectos negativos".

"Eso obviamente llevó a que lo empujara con mucha persistencia, perseverancia, energía y esfuerzo. Cuando logra salir del Congreso, a pesar de todas las críticas y de que dijeron que era imposible e irresponsable, que se haya logrado fue una tremenda satisfacción, no sólo por el orgullo que genera, sino por lo que irradia en el resto", agregó.

