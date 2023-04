Los Ilegales: La facción de la Garra Blanca que está en pugna y lideró incidentes en el Estadio Monumental

21 abr. 2023 - 05:00 hrs.

¿Qué pasó?

El triunfo de Colo Colo sobre Monagas de Venezuela por 1-0 por Copa Libertadores pasó de ser un gran aliciente a convertirse en un gran dolor de cabeza para la directiva del club.

Durante el partido se produjeron incidentes, protagonizados por un “piño” o facción de la Garra Blanca, lo que le generaría al cuadro albo sanciones de parte de la Conmebol por la violeta conducta de sus hinchas.

El origen de la pugna

Los hechos de violencia no solo se reportan en el último duelo copero, sino que también se registraron incidentes en el Superclásico ante la U y en varias jornadas previas.

El periodista Alberto Arellano, quien es el autor del libro “De quién es Chile: Colo Colo en la era de las sociedades anónimas”, detalló en diálogo con Las Últimas Noticias una explicación a lo que sucede al interior de la barra del Cacique.

“Existen dos grandes períodos de la Garra Blanca desde Blanco & Negro asumió la administración de Colo Colo. Entre 2005 y 2012 estuvo la llamada Coordinación que tuvo vínculos directos con la concesionaria y le encarga mantener el control de los estadios”.

El profesional añadió que “la Garra Blanca está compuesta por más de 50 o más piños de distintas regiones e intereses. Algunos son más violentos, otros van más por el lado social y otros son más políticos. A ellos se les encarga que el espectáculo sea seguro y la gente no deje de ir al estadio, porque de lo contrario significaría una importante merma de ingresos”.

Arellano explicó que la Coordinación perdió este “privilegio” tras la materialización de dos delitos: el asesinato a puñaladas de Francisco Figueroa (Mero Mero) de la disidencia de Rancagua y el homicidio a tiros de Claudio Lincaqueo.

“Luego entran Los Ilegales, un grupo donde no se instala una cabeza visible, no hay un solo liderazgo y el poder está diseminado en distintos piños”, agregó.

En tanto, Arellano concluyó que “lo que está sucediendo ahora son señales muy potentes: antes de tomarse el poder de la Garra Blanca en 2012, Los Ilegales empezaron en galvarino (sector donde se produjeron los incidentes)”.

“¿Lo hicieron para conseguir recursos económicos? Es una buena pregunta que también me he hecho. Aparentemente, no están esos recursos. No tengo una respuesta todavía”, cerró.

