El mismo día que Colo Colo fue goleado 5 a 1 por O'Higgins, el domingo 29 de enero, el delantero que hizo el gol del honor de los albos, Jordhy Thompson, habría protagonizado un escándalo similar al hecho por el cual hoy está en la polémica.

Según la denuncia que llegó al Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago, el futbolista está acusado de cometer lesiones menos graves en contexto de violencia intrafamiliar contra su entonces pareja, la misma mujer que recientemente viralizó a través de redes sociales las amenazas emitidas por el jugador.

La segunda denuncia que enfrenta la promesa alba

El hecho ocurrió en la comuna de Las Condes, poco más de un mes antes del segundo episodio de violencia por el que fue denunciado. El domingo 5 de marzo, tras la victoria alba sobre Magallanes, el jugador fue captado por cámaras agrediendo a una mujer mientras estaban en la discoteca Centro Parque, ubicada en la comuna del sector oriente.

La víctima fue otra mujer, quien lo acusó de lesiones graves, de acuerdo a la misma denuncia que llegó al juez.

Por este último hecho, el club separó del primer equipo a Thompson y desde el Gobierno hubo palabras. La ministra de la Mujer y Equidad de Género, Antonia Orellana, señaló en Meganoticias que "rechazamos cualquier forma de violencia. Se hace especialmente grave cuando quienes lo hacen son figuras públicas y que sobre todo tienen un gran impacto en la formación de tantos niños, niñas y jóvenes que los ven como roles a seguir"

Nueva polémica tras su regreso a las citaciones

El jugador volvió a las citaciones en el triunfo de su equipo frente a Santiago City, válido por Copa Chile. De hecho, también estuvo nominado para el partido contra Universidad Católica, jugado el pasado sábado 15 de abril.

En la previa de ese empate sin goles, Gustavo Quinteros, el técnico de Colo Colo, aseguró que el futbolista "está haciendo una transformación en su vida y nosotros como profesionales lo queremos acompañar para que su vida sea distinta, que su profesión lo ayude a cambiar como persona".

Días después de esas declaraciones, estalló la nueva polémica que enfrenta el jugador. Su expareja, quien acusó violencia el 29 de enero, expuso en sus redes sociales que "hace mucho tiempo ya empezaron las agresiones físicas. Siempre fue una relación muy tóxica, donde me alejaba de todas mis amistades, no me dejaba ver a mis propias amigas".

La joven, actual estudiante, reveló que durante el partido contra la UC, los hinchas del equipo estudiantil "le habían gritado cosas en el estadio por lo sucedido en el vídeo en donde me golpea. Decía que era mi culpa que le gritaran cosas, que yo tenía la culpa de todo (...) Llamé a Colo Colo para contar lo sucedido y le quitaron el departamento el domingo 16 de abril".

Jordhy enfrentará audiencia de formalización

Para el próximo martes 9 de mayo, a partir de las 11:00 horas, quedó fijada la audiencia de formalización que enfrentará el joven jugador.

En esa instancia, el Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago formalizará a Thompson por los delitos de lesiones menos graves en contexto de violencia intrafamiliar y lesiones leves, ambos presuntamente cometidos contra las dos víctimas antes mencionadas.

Este artículo informa un proceso judicial en curso, por lo que los involucrados no deben ser considerados culpables hasta que la justicia lo determine.

Denuncia Si eres víctima o testigo de violencia hacia la mujer el fono de orientación dispuesto por el Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de Género (SernamEG) es el 1455. El número se puede marcar tanto en teléfono fijo como en el celular y desde ahí brindan orientación para ayudar a víctimas de maltrato o te guían con los mecanismos para realizar una denuncia.

