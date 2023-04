"Voy a pedir la clausura de este local": Alcaldesa Matthei por violenta riña afuera de discoteque de Providencia

13 abr. 2023 - 11:11 hrs.

¿Qué pasó?

Este jueves, la alcadesa de Providencia, Evelyn Matthei, se refirió a la violenta riña que tuvo lugar afuera de una discoteque ubicada dentro de la comuna y que terminó con disparos y dos personas lesionadas a raíz del hecho en la esquina de Manuel Montt con Granaderos.

Fue en conversación con Mucho Gusto, el matinal de Mega, que la autoridad condenó los hechos y advirtió que ya tenían "en la mira" al local en cuestión por ser uno de "muy mal comportamiento".

¿Qué dijo Evelyn Matthei?

"Nosotros hemos fiscalizado esa discotheque, la discotheque Minga, 24 veces en el último año. La tenemos en la mira como un local de muy mal comportamiento", aseveró.

"Lo que hemos hecho con otros locales de mal comportamiento es que les quitamos la patente de alcohol. Para eso lo que tenemos que tener, obviamente, es multas, fallas por motivos claros. Y en este caso, no hemos logrado sacar multas, a pesar de las 24 fiscalizaciones que hemos hecho. Pero es un local donde hay un desorden, donde hay demasiada bulla. Tenemos como 56 reclamos por exceso de ruido", añadió.

"Ellos tienen patente de alcohol desde el 2003 (...) la tienen hace 20 años. Son extranjeros, la mayoría de las personas que van ahí son extranjeros también. Tienen otras formas, tienen otras costumbres, mucho mayor ruido. Pero de los 56 vecinos que han hecho reclamos, solo uno nos permitió medir porque, aparentemente, les tienen miedo y piensan que podrían tener represalias", detalló.

"Hoy día voy a pedir la clausura de este local al Juzgado de Policía Local que esté de turno porque ahora tenemos un hecho claro de balacera, de riña, etcétera, que le podemos imputar al local. Nosotros no podemos llegar y cerrar locales, ni quitarles la patente de alcoholes si no hay hechos concretos. Hoy día los hay y por lo tanto vamos a proceder", aseguró.

"Necesitamos de Carabineros"

Al ser consultada sobre en qué áreas se podría fortalecer a los municipios de cara a temas de seguridad, Matthei aseguró que "necesitamos de carabineros para controlar el comercio ilegal. Nuestros fiscalizadores no pueden requisar lo que están vendiendo en la calle, necesitamos carabineros para eso. No podemos pedirle el carnet de identidad al que está comprando para pasarle la multa, lo tiene que hacerlo un carabinero, y hay muy pocos carabineros".

"A nosotros nos exigen que controlemos el comercio ilegal y lo hacemos: nosotros tenemos 10 o 15 fiscalizadores muchas veces fiscalizando el comercio ilegal. Sin embargo, si no tenemos el carabinero, no podemos actuar".

Críticas al Gobierno

Respecto a la transmisión en vivo que hizo el Presidente Gabriel Boric, donde aseguró que "la delincuencia no nace de la noche a la mañana y hoy estamos haciendo lo que durante demasiado tiempo se dejó de hacer", Matthei, refutó la declaración del jefe de Estado haciendo hincapié en el tema migratorio.

"Nosotros a los migrantes los queremos mucho, aquellos que vienen a trabajar. Y en Providencia les abrimos las puertas y el corazón. Pero hay muchos migrantes que vienen a delinquir, exclusivamente a delinquir. Respecto de ellos, este Gobierno no se atreve a actuar", acusó.

"Y ellos son (los migrantes) los que están originando muchos problemas. Por ejemplo, todo el tema de los motochorros, son todos migrantes, no hay ningún chileno ahí, el tema del sicariato, son pura gente extranjera (...) esas personas no debieran estar en Chile, las debiéramos poder expulsar. Respecto de eso, este Gobierno no ha hecho nada. Así que con todo respeto, Presidente infórmese antes de hablar", sentenció.

