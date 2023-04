Patricio Zapata, abogado constitucionalista: "Prohibiría los pactos electorales, son inconvenientes para la democracia"

13 abr. 2023 - 10:05 hrs.

¿Qué pasó?

El abogado constitucionalista Patricio Zapata realizó una profunda crítica a los pactos electorales durante una sesión de la subcomisión del sistema político, reforma constitucional y reforma de Estado, de la comisión experta del Proceso Constitucional.

El académico efectuó una exposición durante la sesión, en la cual analizó cómo operan los pactos electorales que conforman los partidos políticos en nuestro país.

"Yo prohibiría los pactos electorales"

Zapata comenzó diciendo: "Yo prohibiría los pactos no solo ni principalmente por razones prácticas, yo creo que son cosas inconvenientes para la democracia".

El académico explicó que en "1958 se creó el bloque de saneamiento democrático que, entre otras cosas, terminó con el cohecho, introdujo la cédula única, derogó la ley maldita, introdujo una serie de resguardos a la hora de votar y término con las combinaciones electorales, que era el peor engendro de los pactos".

En esa línea, profundizó que "yo, Partido Liberal, podía tener una combinación en Antofagasta con los socialistas, pero en Rancagua con los conservadores. En cada región había combinaciones distintas. Esa era la perversión máxima".

"Los partidos han estado felices durante 40 años con los pactos"

Durante su exposición también indicó que "la junta de Gobierno, cuando estaba redactando la ley de votaciones populares y escrutinios, una subcomisión tenía previsto impedir los pactos electorales. Una semana después que se rompió el partido grande de la derecha, Renovación Nacional, se modificó el articulado para que pudiera haber pactos porque, de lo contrario, iban a tener que ir separados RN y la UDI, la Democracia Cristiana de los socialistas".

Adicionalmente, el abogado explicó que los pactos electorales han sido convenientes para los partidos. "Todos los partidos han estado felices durante 40 años con los pactos, y yo creo que los ciudadanos no han ganado nada, no son más grandes, no son partidos más fuertes", precisó.

Finalmente, argumentó que "hay razones de principios democráticos profundos para terminar con los pactos electorales, son una rareza y yo no he escuchado argumentos de principios para defender los pactos electorales".

