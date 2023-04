Familia de joven que murió tras ser abatido por Carabineros en San Antonio: "Le dispararon siete veces en la cara"

12 abr. 2023 - 10:00 hrs.

¿Qué pasó?

La Brigada de Homicidios de la Policía de Investigaciones (PDI) continúa efectuando las diligencias para esclarecer cómo se produjo la muerte de David Toro Córdova, joven de 19 años que fue abatido por Carabineros el pasado sábado en el sector de Lloleo, en la comuna de San Antonio.

Toro es acusado de haber embestido con su vehículo a un funcionario policial que intentó fiscalizarlo.

El hecho produjo que el carabinero que acompañaba al uniformado atropellado, utilizara su arma de servicio, una subametralladora UZI, y abriera fuego contra el joven, ocasionándole la muerte.

Tras el incidente, la policía detuvo a dos sujetos que estaban junto al fallecido, quedando uno en prisión preventiva y el otro con arresto domiciliario total tras su formalización el pasado domingo.

El joven no tenía antecedentes

De acuerdo a información recabada por El Líder San Antonio, David no contaba con antecedentes penales.

Tras su deceso, en su vestimenta encontraron 2,86 gramos de marihuana, dosis que "era para consumo personal", de acuerdo a lo señalado por la familia.

Diario El Líder

En la guantera del vehículo había otros 3,8 gramos de la misma droga, que habrían tenido el mismo fin.

"Le dispararon siete veces en la cara"

La prima de David, Angie Córdova, señaló al citado medio que: "No es un delincuente como todos los tildan. Somos una familia humilde, como todos, mi primo nunca tuvo antecedentes penales de ningún tipo, quizá cometió este error al no detener al auto, pero no es para matarlo".

En la conversación, la familiar de la víctima también contó que "se ha hablado de un 'velorio narco', de que mataron a 'un delincuente', que 'uno menos', que mi familia amenazó al carabinero que disparó, pero todo eso es falso. Mi primo era como cualquier persona joven, medio impulsivo, quizá, pero no era para matarlo así, le dispararon siete veces en la cara, tiene un balazo hasta en la boca".

La fatal tarde del sábado, David se desplazó hasta el sector de La Campiña, en Llolleo, a buscar sus pertenencias donde su expolola.

Facebook Angie Castillo

"Se bajó con las manos arriba para dar una explicación"

"Lo que dicen los vecinos del lugar que vieron todo, es que lo hicieron detener —los carabineros— y no sé por qué, si por no tener su licencia de conducir o por qué, él no paró y entonces le disparan", añadió Córdova.

La prima del fallecido también contó que, de acuerdo a los relatos de vecinos, "a David le tiraron un disparo mientras manejaba para que detuviera el auto, porque él si pasó con la intención de evadir a la policía, es cierto, pero como le dispararon (al aire), se bajó con las manos arriba para dar una explicación, como diciendo 'ya basta, por el balazo se puso grave la cosa' y al bajar, el carabinero le dispara en la cara".

Respecto al destino del primer balazo, el que se habría producido cuando David continuaba dentro de su vehículo, la familia no tiene certezas.

"El auto no lo han entregado, no lo hemos visto más desde ese día. Los amigos dicen que el auto no tenía balazos, que tenía un topón porque tras ese balazo se le descontroló el auto a David y choca el carro policial y ahí se baja", añadió.

Facebook Angie Castillo

Córdova también narró que: "Mi primo se bajó ahí y lo remataron, le desfiguraron la cara con las balas, y a nosotros, los que iban con él en el auto, nos dicen que apenas se bajó, no trató de arrancar, que bajó con las manos en alto y lo acribillaron, pero no alcanzó a decir palabra ni a arrancar, si el cuerpo quedó ahí mismo".

Respecto a imágenes que puedan esclarecer qué ocurrió, indicó que "fuimos a preguntar a almacenes por imágenes para ver qué pasó, pero nos dicen que las borraron. Hasta ahora no hemos visto ningún video en que se vea que David le tiró el auto encima a la persona, solo uno en que lo toman en brazos, no hay nada que acredite eso más que los dichos de los funcionarios".

