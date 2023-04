Padre de joven muerto tras atropellar a funcionario policial en San Antonio: "Carabineros usó una fuerza desmedida"

10 abr. 2023 - 12:30 hrs.

¿Qué pasó?

Como David Toro Córdova, de 19 años, fue identificado el joven que murió la tarde del sábado en la localidad de Llolleo, en la comuna de San Antonio, luego de embestir con su vehículo a un funcionario de Carabineros que intentó fiscalizarlo.

Luego de que el joven habría atropellado al funcionario, el uniformado que lo acompañaba utilizó su arma de servicio, una subametralladora UZI, y disparó contra David Toro, ocasionándole la muerte.

Tras el incidente, la policía detuvo a dos sujetos que estaban junto al fallecido, quedando uno en prisión preventiva y el otro con arresto domiciliario total tras su formalización el pasado domingo.

"Mi hijo no andaba cometiendo delitos"

Álvaro Toro, padre del joven fallecido, habló con El Líder San Antonio respecto a la muerte de su hijo.

"Mi hijo, a sus 19 años, no andaba cometiendo delitos. Tenía ese autito que era su esfuerzo y no tenía los papeles al día, así que a lo mejor eso lo asustó, pero no era para que Carabineros usara una UZI contra las personas, menos contra mi hijo, porque luego de darle un disparo en la cara, bajaron del auto y lo remataron, porque eso es lo que se comenta", señaló el afectado.

David Toro (Foto: Diario El Líder)

El conmovido padre contó que David "quería reparar el vehículo y aparte de eso tenía problemas en el motor de partida, así que niego todas las acusaciones que se están haciendo porque mi hijo no tenía antecedentes penales; tenía 19 años, estaba estudiando y trataba de hacer algo de plata manejando como Uber para no molestar en la casa porque no nos pedía nada. No consumía drogas, nada".

"Carabineros usó una fuerza desmedida"

Álvaro Toro también anunció que como familia iniciarán acciones legales tras el asesinato de David.

"Queremos llegar al final de todo esto, que se aclare todo porque es a mi hijo al que mataron, es mi hijo, y a los amigos les dieron una golpiza brutal, porque son mayores golpeando niños y queremos que Carabineros no tape el sol con un dedo y que digan que el carabinero se pasó en su condición de oficial con lo que hizo", explicó.

Respecto a los hechos de violencia que se registran en el país, señaló que "el Gobierno no se preocupa de ver quiénes son los verdaderos delincuentes, porque meten a todos en el mismo saco y aquí Carabineros usó una fuerza desmedida en contra de tres personas, son puros chicos menores de 20 años y se sobrepasaron porque el armamento que usaron contra estos jóvenes desarmados no corresponde".

Finalmente, el padre de la víctima apuntó a que las cámaras de seguridad que hay en la zona donde se produjo el incidente podrán ayudar a esclarecer lo ocurrido.

"En el sector hay cámaras y pensamos que por ahí se puede saber claramente lo que pasó, porque cuando a Carabineros se le pasa mano tratan de taparlo y que no se sepa la verdad", concluyó.

Este artículo informa un proceso judicial en curso, por lo que los involucrados no deben ser considerados culpables hasta que la justicia lo determine.

