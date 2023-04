"Se vio amenazado en su integridad física": General Yáñez respalda a carabinero que abatió a joven en San Antonio

10 abr. 2023 - 19:53 hrs.

¿Qué pasó?

Este lunes, el general director de Carabineros, Ricardo Yáñez, respaldó al funcionario de su institución que dio muerte a un joven en medio de una fiscalización en la comuna de San Antonio, región de Valparaíso, este fin de semana.

El hecho ocurrió luego que David Toro Córdova, de 19 años, intentara, aparentemente, atropellar con su vehículo a un efectivo policial para evadir el control.

En ese momento, otro uniformado utilizó su arma de servicio, una subametralladora UZI, disparando en contra del joven, ocasionándole la muerte.

¿Qué dijo?

"Yo solamente les puedo señalar que hay una investigación, está a cargo la Brigada de Homicidios de la Policía de Investigaciones (PDI). Está liderada por el Ministerio Público, hay un fiscal a cargo", señaló Yáñez desde el congreso.

"Hoy me reuní con el carabinero, le entregué todo mi respaldo y apoyo y le vamos a prestar la asesoría jurídica necesaria para acompañarlo en este proceso", agregó.

La autoridad informó que, de acuerdo a los antecedentes entregados por el funcionario, "él se vio amenazado en su integridad física y su compañero que estaba siendo atropellado y atrapado contra el propio vehículo policial".

"No tengo la información, porque eso lo está investigando la PDI. No intervengo en la investigación. Solamente fui a entregarle mi apoyo", complementó.

Padre acusa "fuerza desmedida"

El procedimiento policial ocurrido en la comuna costera no ha estado exento de polémicas, ya que la familia del joven fallecido asegura que existió "fuerza desmedida".

Álvaro Toro, padre de David, habló con El Líder San Antonio y afirmó que "mi hijo no andaba cometiendo delitos. Tenía ese autito que era su esfuerzo y no tenía los papeles al día, así que a lo mejor eso lo asustó, pero no era para que Carabineros usara una UZI contra las personas, menos contra mi hijo, porque luego de darle un disparo en la cara, bajaron del auto y lo remataron, porque eso es lo que se comenta", señaló el afectado.

Además, anunció que como familia iniciarán acciones legales.

"Queremos llegar al final de todo esto, que se aclare todo porque es a mi hijo al que mataron, es mi hijo, y a los amigos les dieron una golpiza brutal, porque son mayores golpeando niños y queremos que Carabineros no tape el sol con un dedo y que digan que el carabinero se pasó en su condición de oficial con lo que hizo", explicó.

Respecto a los hechos de violencia que se registran en el país, señaló que "el Gobierno no se preocupa de ver quiénes son los verdaderos delincuentes, porque meten a todos en el mismo saco y aquí Carabineros usó una fuerza desmedida en contra de tres personas, son puros chicos menores de 20 años y se sobrepasaron porque el armamento que usaron contra estos jóvenes desarmados no corresponde".