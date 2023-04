Tohá descarta polémica en sus dichos sobre carabinero que mató a conductor en San Antonio

10 abr. 2023 - 13:58 hrs.

¿Qué pasó?

La ministra del Interior, Carolina Tohá, descartó que haya polémica en sus dichos sobre el carabinero que mató a un conductor durante un procedimiento en el sector de Llolleo, en la comuna de San Antonio, donde el uniformado abatió a tiros con una subametralladora Uzi a un joven que no se detuvo ante un control policial y habría arrollado a otro efectivo.

Anteriormente, la titular del Interior señaló que "si el disparo fue para evitar que atropellaran al carabinero es una cosa, pero si fue cuando el vehículo iba huyendo para evitar la huida, es otra". Además, expresó que siempre "se tiene que establecer el disparo qué objetivo tuvo, si es evitar una lesión o muerte de una persona o una huida".

Tohá se refiere a sus dichos

Al respecto, el presidente de la UDI, Javier Macaya, acusó en Radio Pauta que "todas las promesas que hace el Gobierno de respaldar a Carabineros quedan un poco en entredicho cuando la ministra nuevamente pone en duda la actuación de un efectivo en San Antonio".

En ese contexto, Tohá respondió que el procedimiento sí podría estar en el marco de la Ley Naín-Retamal: "este tipo de legislaciones favorecen siempre, retroactivamente, a la persona que podría estar inculpada o está del lado de quien es perseguido por la justicia".

"Sí, podría favorecerlo, pero el fiscal tiene que considerar y evaluar si cae o no en la hipótesis de esta ley. Esa evaluación no la hace el Gobierno, la hace el fiscal", recalcó.

Explicó que la Ley Naín-Retamal apunta a "los casos donde se actúa en legítima defensa, personal, o de terceros, porque hay riesgo de la vida o la integridad física. Esa es la evaluación que debe hacerse en este caso para considerar si entra dentro de las situaciones que están previstas dentro de la ley".

"En mis dichos no hay polémica"

De esta manera, subrayó que "la ley no cambia el tipo penal. O sea, que una persona que va a ser condenada o inocente por un procedimiento policial, lo va a ser igualmente, pero lo que hace es cambiar el peso de la prueba".

"Para establecer cuáles fueron las circunstancias en que se cometió esta situación, tiene que ser demostrada por parte originalmente de quien disparó. Y si se trata de legítima defensa o de terceros, va a tener que ser demostrada por la otra parte, el hecho de que se actuó incorrectamente", expuso.

Por ello, aseveró que "en mis dichos no hay ninguna polémica, es lo que dice la ley solamente. La legislación es la que establece una presunción, y la establece para casos de legítima defensa, propia o de un tercero. No es un dicho mío, es el texto de la ley".

"Las circunstancias no las conocemos"

En caso de que el disparo se haya efectuado durante la huida, la ministra respondió que "es algo que hay que evaluar, porque en la huida puede estar en riesgo la vida propia o de un tercero, se puede considerar perfectamente, eso es parte de lo que tiene que considerar el fiscal en este caso".

"El hecho de que esté huyendo no implica automáticamente que no haya riesgo para vidas de terceros, puede haberla perfectamente, las circunstancias no las conocemos", agregó.