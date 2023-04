"¿Cómo les voy a explicar que su mejor amiga murió?": El desgarrador relato de vecina de joven fallecida durante asalto

11 abr. 2023 - 16:15 hrs.

La madrugada de este martes 11 de abril, una joven de 17 años falleció de un paro cardiorrespiratorio en medio de un asalto registrado en su propia casa en la comuna de Recoleta, en Santiago.

Evelyn, la madre de la víctima, explicó que los delincuentes irrumpieron en el domicilio y actuaron de manera violenta, momento en el cual la joven comenzó a presentar signos de descompensación.

La mujer aclaró que su hija tenía antecedentes cardíacos y que en ese instante les pidieron que se fueran. Sin embargo, aseguró que los antisociales "no tuvieron compasión".

"Lo que nosotros queremos es justicia"

Una vecina de la joven fallecida se sumó a las declaraciones de Evelyn para exigir justicia. Además, hizo énfasis en la inseguridad que se ha vivido en el último tiempo en el sector.

"Lo que nosotros queremos es justicia por la Cata. Ella era una niña de 17 años, pero jugaba con niños de 8 y de 9, tenía la mentalidad de una niña. Era una niña muy inocente", manifestó la vecina en el matinal de Chilevisión.

La crítica a las autoridades comunales

Al mismo tiempo, detalló que "aquí nosotros tuvimos que encerrarnos como pudimos. La municipalidad no hace nada. De milagro ayer Carabineros llegó al tiro, pero necesitamos más seguridad".

Evidentemente afectada por el episodio, la mujer señaló que "¿hasta cuándo siguen con esto? Yo a mis hijas no las pude mandar al colegio. Mis hijas me preguntaron: '¿Mamá, a mi amiga se la llevarán al hospital?'. No fui capaz de decirles 'no, tu amiga se murió'".

"¿Cómo le voy a explicar a mis hijas que su mejor amiga se murió? No puedo, no tengo corazón para decirles", agregó.

