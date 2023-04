Una joven muere de un paro cardiorrespiratorio en medio de asalto en su casa en Recoleta

11 abr. 2023 - 08:24 hrs.

¿Qué pasó?

Durante la madrugada de este martes, una joven de 17 años murió a causa de un paro cardiorrespiratorio, luego de que delincuentes entraran a robar en la casa que compartía con su familia en la comuna de Recoleta, región Metropolitana.

Los hechos sucedieron luego de que, aproximadamente, seis antisociales, movilizados en dos autos con rostro cubierto y premunidos con armas de fuego, entraran a la casa que compartía una madre de 47 años junto a sus tres hijos, de los cuales dos eran mayores de edad.

Ir a la siguiente nota

El fallecimiento

Fue mientras que este grupo de personas reunía el botín que estaba sustrayendo, que la víctima sufre una descompensación, lo que termina generando la huida de los delincuentes.

Ante el mal estado de la adolescente y sus antecedentes cardiacos, la familia de la misma solicita la concurrencia del SAMU, quienes a pesar de realizar maniobras de reanimación, no pudieron salvar la vida de la menor de edad.

¿Qué dijo la PDI?

El comisario de la Brigada Investigadora de Robo, Mauricio Camousseight, señaló que "en horas de la madrugada, a las 01:00, un grupo aproximadamente entre 5 a 6 sujetos desconocidos irrumpieron en un inmueble particular con la finalidad de sustraer especies".

Una vez en el interior, de manera extremadamente violenta, portando armas de fuego y armas cortopunzantes, intimidaron al grupo familiar que fueron reducidos en distintas habitaciones, sustrayendo especies desde el interior como computadores, teléfonos celulares y dinero en efectivo", agregó el detective.

"Lamentamos informar que a raíz de esta situación, la cual provocó un shock emocional fuerte en una menor de 17 años, quien falleció producto de un paro cardiorrespiratorio en el lugar", sentenció.

Por otro lado, la madre de la joven relató el dramático momento. "Tenía problemas al corazón, les pedimos de mil formas (a los delincuentes) que se fueran, que no teníamos nada más".

"Me amarraron del cuello, me tiraban los brazos para atrás en el suelo, delante de mi hija enferma del corazón. No tuvieron compasión", cerró.