"No tuvieron compasión": El crudo relato de madre de joven con problemas cardíacos que murió en medio de un asalto

11 abr. 2023 - 11:20 hrs.

¿Qué pasó?

Luego de la muerte de una joven de 17 años que sufrió un paro cardiorrespiratorio en la comuna de Recoleta en medio de un asalto en su propia casa, Evelyn, la madre de la fallecida, entregó su testimonio del violento hecho que acabó con la vida de su hija.

Fue en conversación con los medios de comunicación que Evelyn relató cómo sucedieron las cosas durante la madrugada de este martes, advirtiendo que los delincuentes que irrumpieron en el domicilio actuaron sin clemencia a pesar de las súplicas por los evidentes signos de descompensación que mostraba la joven que fue víctima del paro cardiorrespiratorio.

Ir a la siguiente nota

¿Qué dijo la madre?

En primera instancia, la mujer advirtió que su hija presentaba antecedentes cardíacos. "Tenía problemas al corazón, les pedimos de mil formas que se fueran, que no teníamos nada más, nada más de lo que teníamos. No usamos oro, nada. Lo único que les pedíamos es que por favor se fueran, nada más, dijo".

Al momento de detallar lo sucedido, explicitó que "me amarraron del cuello, me tiraban los brazos, las piernas para atrás en el suelo delante de mi hija enferma del corazón. No tuvieron compasión ni de eso estos desgraciados. Eran dos jóvenes. No entiendo cómo dos jóvenes se pueden prestar para entrar a matar a una niña inocente".

Respecto al trato que tuvieron los antisociales al constatar el complicado estado de la menor de edad, aseguró que les pidió que "por favor la dejaran, solo uno de ellos dijo 'déjenla'. Después de tanto rogarles, solo uno dijo 'dejen a la niña'. Pero ella ya estaba demasiado alterada, ya no daba más, estaba blanca (...) se empezó a desmayar y cuando ella no daba más, iban corriendo con todo. Sacaron las teles de mi casa con cable y todo para dejarla botada en la calle".

Piden justicia

Al mismo tiempo, tanto la misma madre, como Jennifer, la hermana de la mujer hicieron sus descargos por el actuar de los delincuentes presentes en el asalto y aprovecharon de pedir justicia.

"Si yo supiera quién es, lo iría a matar en este mismo instante, no me importa mi vida, se llevaron a mi hija pequeña. La única razón de mi vida, y se la acaban de llevar. No me interesa seguir viviendo, si quieren venir a matarme, que vengan, me da lo mismo. ¿Saben lo que quiero? Es matarlos, que sufran, como yo estoy sufriendo", expresó con pesar al preguntar si tenía sospechas de quiénes pudieron haber sido.

"Así como 19 millones de chilenos se unieron para buscar a los asesinos de un carabinero, lo mismo pido para mi hija", solicitó.

Por otro lado, Jennifer también pidió colaboración en la investigación. "Yo no entiendo por qué le arrebataron la vida a mi hermana, una niña tan inocente, una niña que ni siquiera tenía maldad en su corazón. Ella sufrió mucho por bullying en el colegio". "Lo único que pido es que nos ayuden a encontrar a todos los responsables, que la gente que tenga videos que nos ayuden", aseveró.

Respecto a los trabajos para esclarecer los hechos, la Biro Centro Norte quedó a cargo de las diligencias del robo y la Brigada de Homicidios Metropolitana de la revisión del cuerpo. Ambas unidades especializadas de la PDI.