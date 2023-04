"Su familia va a sufrir lo que nosotros hemos sufrido": Hermana de Fernanda Maciel tras veredicto contra Felipe Rojas

11 abr. 2023 - 13:15 hrs.

¿Qué pasó?

Minutos después de que el Segundo Tribunal Oral en Lo Penal declarara culpable a Felipe Rojas por los delitos de violación con homicidio y aborto en contra de Fernanda Maciel, la familia de la víctima entregó su parecer respecto del veredicto condenatorio.

Fue Valentina Maciel, la hermana de Fernanda, quien conversó en primera instancia con los medios de comunicación. Si bien lamentó que el tribunal desestimara los delitos de hurto simple e inhumación ilegal, valoró que "los más importantes fueron acreditados".

Ir a la siguiente nota

"Fueron cinco años súper largos, súper duros, yo creo que solamente nosotros sabemos lo que hemos pasado y recién hoy su familia (la de Rojas) va a sufrir lo que nosotros hemos sufrido", aseguró.

De hecho, ahondó en, lo que a su parecer, fue la actitud de la familia de Rojas durante el juicio, apuntando que esta se encontraba a sabiendas desde un comienzo de lo sucedido. "Puedo decirlo a ojos cerrados que toda su familia sabía lo que él había hecho (...) y tuvieron el descaro de hacer lo mismo que hizo él: sobarnos el hombro cada vez que pudieron", dijo.

"No vinieron ningún día, yo considero un acto de cobardía de su familia no haberse presentado acá. Si tú no tienes miedo de nada, no has hecho nada, ¿por qué no vienes? (...) ¿Qué es lo que te amarra?", prosiguió.

"Disculpas demasiado cínicas"

Al ser consultada por las disculpas que emitió Rojas un día antes de conocer el veredicto, Valentina Maciel mostró distancia ante el gesto, asegurando que fueron "unas disculpas demasiado cínicas, le escribieron un libreto y se lo aprendió de memoria. No fue capaz de nombrar a mi hermana, que se meta las disculpas por donde mejor le quepan".

Finalmente, entregó sus expectativas de cara a lo que será la lectura de sentencia el próximo 25 de abril, donde se mostró a favor del "presidio perpetuo calificado, es todo lo que espero para él y que pase luego a un centro penitenciario y que viva luego la realidad que le va a tocar vivir ahora".