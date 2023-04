Felipe Rojas es declarado culpable por el asesinato de Fernanda Maciel

11 abr. 2023 - 10:12 hrs.

¿Qué pasó?

Este martes, Felipe Rojas, único imputado por el homicidio en contra de Fernanda Maciel, ocurrido en 2018 en la comuna de Conchalí, fue declarado culpable por los delitos de violación con homicidio y aborto ilegal.

🔴AHORA: @FRCentroNorte logra veredicto condenatorio contra acusado autor del crimen de Fernanda Maciel perpetrado en febrero de 2018 en la comuna de Conchalí. Tribunal Oral dio por acreditado los delitos de violación con homicidio y aborto. pic.twitter.com/wCqlxPyqP8 — Fiscalía CentroNorte (@FRCentroNorte) April 11, 2023

Además, Rojas fue imputado por los delitos de inhumación ilegal y hurto simple, pero el tribunal desestimó ambos.

Ir a la siguiente nota

Cabe destacar que la Fiscalía solicitó una pena de presidio perpetuo calificado. Sin embargo, la pena que deberá cumplir Rojas se dará a conocer el 25 de abril próximo, fecha en que se fijó la lectura de sentencia.

Rojas pidió perdón

Cabe destacar que el lunes, en la instancia de réplica que le dieron los jueces en lo que fue el último día de audiencias, Rojas pidió perdón.

"Sé que no existe forma de reparar el daño causado a la familia de ella (refiriéndose a Fernanda) y la mía. Me disculpo públicamente por todo lo que han tenido que pasar", declaró Rojas.

En tanto, Andrés Delgado, abogado que representa a Luis Pettersen, expareja de Fernanda, sostuvo que “se refiere a ella como si acaso no la conociera, como si no hubiese tenido una relación de amistad con ella, como si no hubiesen sido vecinos de años. Esto nos da pie para concluir que hace un desapego, lo que ha sido la temática durante toda la presente investigación de cinco años”.